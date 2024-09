De esta manera puedes comer sin sentirte culpable

Cuando comemos es común que nos sintamos invadidos por un sentimiento de restricción y control, lo que nos hace sentir mal por el solo hecho de disfrutar de la comida. En ese sentido, existen estrategias que te ayudarán a comer sin culpa, dejando de lado la obsesión y el perfeccionismo con respecto a lo que consumismos.

A lo largo de los años, las creencias restrictivas y las reglas estrictas han hecho que desarrollemos la culpa alimentaria, ya que a menudo hemos escuchado cosas como “los hombres comen más que las mujeres” o “luego de cada comida debes hacer ejercicio para quemar las calorías ingeridas”, o “no puedes comer esto o aquello porque engorda”.

La culpa alimentaria se aprende a través de creencias restrictivas y reglas estrictas. Foto: Shutterstock

Es por ello que una de las cosas que debes hacer para comer sin culpa es sustituir los pensamientos negativos por afirmaciones positivas, y sobre todo realistas, desafiando las creencias buscando evidencias que encuentres para apoyar o refutar esta teoría. SI estás comiendo una pizza, no sientas culpa porque la pizza sola no engorda y una sola ensalada tampoco adelgaza.

Otra de las herramientas para no sentir culpa es saborear cada porción que metes a la boca y conectarte con tu cuerpo escuchado si es que realmente necesita repetir el plato. Se trata de la alimentación consciente donde debes buscar darte cuenta de las necesidades reales que tiene tu cuerpo y si éste está satisfecho entonces deja de comer. Es así que debes desacelerar la velocidad cuando comes, y enfocarte en ese momento de alimentación sin ver la televisión o mirar el teléfono. Si no puedes hacer esto, puedes poner música relajante, lo que hará que te centres en tu comida.

Debes comer conscientemente y sin restricciones. Foto: Shutterstock

Finalmente, sentimos culpa por comer de todo y seguir sintiendo ansiedad por la comida, y esto ocurre por los pensamientos de culpa que tenemos. Es por ello que debes comer sin restricciones eliminando las etiquetas de lo que es “malo” o bueno”, ya que todos los alimentos pueden formar parte de una dieta equilibrada. Así, debes permitirte comer un poco de todo evitando de esta manera el sentimiento de culpa que es consecuencia de las privaciones.