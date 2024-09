Si eres adulto mayor debes bañarte con esta frecuencia, según los expertos

Uno de los interrogantes más comunes es la frecuencia con la que se deben bañar los adultos mayores para garantizar un correcto cuidado personal. Sin embargo, según los expertos, esto dependerá de varios factores como el estado de salud, movilidad y sensibilidad de la piel.

“A medida que las personas envejecen, la piel se vuelve más delgada y sensible, lo que hace que bañarse con demasiada frecuencia pueda causar resequedad, irritaciones o incluso infecciones. Para muchos adultos mayores, un baño completo diario puede no ser necesario y en algunos casos, incluso puede ser contraproducente”, explica la doctora Sylvie Meaume, dermatóloga y jefa del Servicio de Geriatría, Heridas y Cicatrización en el Hospital Rothschild.

La frecuencia de baño en adultos mayores dependerá de varios factores. Foto: Shutterstock

Con el paso de los años, la película hidrolipídica, que actúa como barrera natural que protege la piel y mantiene su hidratación, se debilita, y se puede dañar aún más con lavados excesivos, lo que provocará también el aceleramiento de la pérdida de hidratación.

¿Cada cuánto se deben bañar los adultos mayores?

Según la experta, las personas que han alcanzado la edad de 65 o 70 años deben tener en cuenta estas indicaciones. “Lo ideal es enjuagarse el cuerpo diariamente, pero usar jabón solo un día de cada tres, evitando frotar la piel con demasiada fuerza. Esto reduce el riesgo de resecar la piel, sin descuidar la higiene. Aunque, la limpieza diaria de áreas clave como el rostro, axilas, genitales y pies es fundamental para evitar infecciones y mantener el bienestar general”, señala la especialista.

El baño no debe sobrepasar los 4 minutos. Foto: Shutterstock

Asimismo, si la persona mayor está con problemas de movilidad, con enfermedades o discapacidad, los expertos recomiendan el uso de toallitas húmedas o baños con esponja, evitando de esta manera el contacto excesivo de la piel con el agua. En ese sentido, a la hora del baño en adultos mayores, se debe tomar en cuenta la temperatura del agua, que debe ser tibia y no caliente para para que la piel no se reseque. Así también, la duración del baño no debería sobrepasar los 4 minutos y se debe realizar con productos dermatológicos suaves evitando usar aquellos que contienen componentes agresivos como el sulfato o ácidos. Finalmente, al secarse no debe frotarse la piel con fuerza, sino solo hacer pequeños toques con la toalla sobre la piel.

Cabe destacar que la frecuencia de las duchas no debe ser tomada como un descuido en la higiene personal, sino un pensamiento más consiente de manera a preservar la salud de la piel de los adultos mayores, que también dependerá de otros factores como la estación del año y las actividades diarias realizadas.