Lo peor que puedes conocer de Tauro, Capricornio y Virgo

Aunque es tentador centrarse en las cualidades positivas de los signos del Zodiaco, también es importante conocer las facetas menos amables de cada signo. Los signos de Tauro, Capricornio y Virgo, tres signos de tierra que, aunque sólidos y estables, también tienen un lado oscuro que vale la pena conocer.

Comenzando con Tauro, es un signo que se caracteriza por su tenacidad y resistencia. Sin embargo, estas cualidades pueden transformarse en obstinación extrema. Cambiar la opinión de un Tauro, ni lo intentes. Su apego a lo material y a la comodidad hace que se resista a salir de su zona de confort. Y si alguien intenta empujarlo fuera de esa comodidad, se encontrará con una barrera de excusas interminables. Además, Tauro es extremadamente posesivo con lo que considera suyo, ya sean personas o cosas.

En cuanto a sus deseos, Tauro vive para el lujo y el placer. Lo más inquietante de su personalidad es su capacidad para manipular a los demás de manera sutil. Sin que te des cuenta, podrías encontrarte haciendo exactamente lo que Tauro quiere, sin haber notado cuándo perdiste el control.

Virgo, por otro lado, es el signo perfeccionista por excelencia. Siempre encuentran algo que no está bien. Esta búsqueda constante de perfección puede ser agotadora para quienes los rodean, ya que solo existe una manera correcta de hacer las cosas: la suya. Todo lo demás está mal a sus ojos. Además, Virgo se preocupa por todo por adelantado. No esperes grandes muestras de afecto de un Virgo; son reservados en sus emociones y prefieren mantener el control en todo momento. Si sienten que están perdiendo el control, se desmoronan.

Capricornio es un signo ambicioso, que no se detiene ante nada para alcanzar sus metas. Si estás en su camino, lo mejor es que te hagas a un lado, porque Capricornio no tendrá reparos en dejarte atrás para lograr lo que quiere. Es un signo práctico más que emocional, por lo que no se puede esperar grandes demostraciones de afecto. Para Capricornio, el éxito se mide en términos de dinero y estatus, y si no tienes estas cualidades, es probable que no te consideren como alguien importante en su vida. Su necesidad de control es tan intensa que, si no logran mantenerlo, su ansiedad puede ser asfixiante para quienes están cerca. Capricornio espera lo mejor de todos, y no acepta menos. Si no puedes mantener el ritmo, no dudarán en seguir adelante sin ti.