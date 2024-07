Las razones por las que no tiene que pisar una cucaracha en tu cocina

Las cucarachas son una de las plagas más desagradables que existen, y la mayoría de las veces, cuando vemos una, inmediatamente tenemos un acto reflejo de pisarla para eliminarla. Sin embargo, hay razones por las que no debes hacer esto, y menos si se encuentran en tu cocina ya que podría acarrear ciertos riesgos.

Lo primero que se nos viene a la cabeza al ver una cucaracha es pisarla, pero esta acción podría traer serias consecuencias ya que al hacer esto, estaremos esparciendo en el piso los restos del insecto cargados de bacterias, lo que puede generar problemas de salud para los habitantes de la casa.

al pisar a una cucaracha en tu cocina aumenta el riesgo de provocar problemas de salud a los habitantes de la casa. Foto: Shutterstock

Estos restos con bacterias crean punto de infección que puede afectar a niños, personas mayores y mascotas que viven en el hogar, por lo que no es recomendable hacerlo. Así también, muchas veces creemos que, al pisarlas, esas cucarachas están muertas y no es así, ya que, si no fue eliminada correctamente, suelen arrastrase diseminando todo tipo de gérmenes poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la casa.

Asimismo, queremos hacer lo mismo con los huevitos de las cucarachas, pero esto lo que provoca es la expansión de esta plaga por todo el hogar y se hace más difícil su eliminación ya que las cucarachas recién nacidas son más pequeñas y escurridizas, lo que promueve la proliferación de estos insectos por dentro de la casa.

Si pisas una cucaracha expandes bacterias en tu piso. Foto: Shutterstock

Si las cucarachas aparecen en tu hogar, puedes solucionar el problema con productos que ofrecen en el mercado, aunque si no quieres estar en contacto con productos químicos, existen efectivos remedios caseros para mantener alejados a estos desagradables insectos de lugares de tu casa donde se propicia su presencia, como lo son la cocina y el baño.