Si comes esta cantidad exacta de arroz no subirás ni un kilo

Si hablamos de salud, la nutrición es de suma importancia para el bienestar del organismo, por ello es aconsejable llevar a cabo una dieta balanceada y no exagerar con el consumo de ciertos alimentos. Uno de ellos es el arroz, que es una comida básica en muchas culturas culinarias, por lo que si comes la cantidad exacta no subirás ni un kilo demás.

Es sabido que el arroz es una gran fuente de energía debido a los carbohidratos que contiene, pero, su efecto puede ser contraproducente si es que su consumo es desmedido. Sin embargo, al ingerirlo de manera adecuada aporta varios nutrientes al organismo, así como también, ayuda al correcto funcionamiento del metabolismo porque es rico en minerales como el calcio, hierro, magnesio, potasio y zinc, y vitaminas del grupo B como B3 y B6.

El arroz es un alimento básico en muchas culturas culinarias. Foto: Shutterstock

Para las personas diagnosticadas con celiaquía, el arroz se convierte en una excelente opción de alimentación ya que no contiene gluten. No obstante, según los nutricionistas el consumo diario recomendado de arroz puede variar. En ese sentido, es recomendable consumir la cantidad de 150 gramos por comida cocinada unas 4 a 6 veces al día.

Asimismo, si tu objetivo es perder kilos, es aconsejable sustituir el arroz por otros cereales que contienen los mismos nutrientes como la quinoa, el maíz o el trigo. Estos granos pueden ayudar a controlar el peso.

El arroz es un alimento ideal para las personas celíacas ya que no contiene gluten. Foto: Shutterstock

Cabe remarcar que toda dieta debe adaptarse a las necesidades de cada persona, para garantizar una óptima nutrición, así como también, debe realizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud.