Desde hace unas décadas que se hace un culto a la imagen, totalmente fagocitado por la publicidad, la televisión y el cine, y esto hace que mucha gente busque, a cualquier precio, verse más joven. Si bien esto persiste hasta los tiempos actuales, acá hay ocho consejos simples para quienes quieran lucir mejor.

Si bien en el pasado no era deseable lucir demasiado avejentado, ahora lo que no se prefiere es llegar a una edad avanzada con algunas funciones deterioradas. Es por eso que, en vez de la imagen, se busca “rejuvenecer” el cuerpo para poder hacer más cosas sin que la sumatoria de cumpleaños pase factura, y acá están unas recomendaciones que el portal Best Life publicó.

Cómo verse más joven: los ocho consejos simples para lucir mejor.

(Getty Images)

Hacer deporte es algo que todas las personas pueden sumar a su vida cotidiana, siempre y cuando encuentre alguna actividad que se adecue a su edad y motricidad, con tal de no exponer el cuerpo a lesiones. También es importante que se trate de una práctica que guste, desde pilates hasta el gimnasio, desde salir a caminar o andar en bicicleta, ya que cuando uno se divierte, se muestra bien jovial.

Cómo verse más joven: los ocho consejos simples para lucir mejor.

(Shutterstock)

Pensar en positivo es un truco que alimenta una actitud positiva y juvenil ante la vida. Quitar de la mente pensamientos pesimistas bajo la excusa de la edad, como “ya estoy grande para esto”. Cuando la mente es abierta y osada, consigue una vitalidad que luego se imprime no solo en la apariencia, sino hasta en las conversaciones.

Cómo verse más joven: los ocho consejos simples para lucir mejor.

(Shutterstock)

Beber mucha agua es de lo más obvio, pero hay que vivir recordándolo porque mantenerse hidratado es muy bueno para la salud, y además ayuda a parecer más joven físicamente. “Estar bien hidratado mejora la elasticidad de la piel, lo que puede reducir la aparición de líneas finas y arrugas, lo que a su vez hace que la piel luzca más joven”, esgrimió Best Life.

Noticias Relacionadas Luciendo más joven, Sofía Vergara deslumbra con un elegante vestido de profundo escote

Cómo verse más joven: los ocho consejos simples para lucir mejor.

(Shutterstock)

En esta línea, también hay que seguir una dieta nutritiva y variada, evitando lo más que se pueda los alimentos procesados porque, según el mismo portal, “pueden acelerar el envejecimiento de las células y provocar inflamación de la piel”. Agregar a la dieta proteínas saludables, grasas saludables y alimentos ricos en nutrientes y antioxidantes también ayudan al proceso.

Cómo verse más joven: los ocho consejos simples para lucir mejor.

(Shutterstock)

Generalmente, las personas mayores tienen una exigencia laboral menor o quizás hayan entrado en el retiro, por lo que es muy importarte dormir mucho y bien. Con un sueño de entre siete u ocho horas, nuestro cuerpo se ocupa de regenerar tanto nuestra piel como nuestro cerebro, además de los huesos y músculos, para amanecer rejuvenecidos.

Cómo verse más joven: los ocho consejos simples para lucir mejor.

(iStock)

También hay una recomendación que se extiende a todas las personas pero se enfatiza en los mayores, y es la de no fumar. Es que este vicio hace que tu apariencia física se deteriore, dejando manchas tanto en la piel como en los dientes y dejando un semblante muy avejentado, además de provocar resequedad y arrugas junto con otros problemas de salud. Cómo verse más joven: los ocho consejos simples para lucir mejor.

(Shutterstock)

La higiene bucal también da un aspecto jovial, por lo que ir al dentista regularmente ayuda a lucir y mantener una sonrisa fresca y joven, sin manchas y cuidando de que no haya piezas faltantes. Además, muchas otras afecciones se detectan primero en la boca, por lo que visitar a un odontólogo permite estar óptimo en apariencia y funcionamiento. Cómo verse más joven: los ocho consejos simples para lucir mejor.

(Shutterstock)

Y por último, pero no menos importante, hidratar la piel de manera exclusiva es un gran paso para lucir más joven. Debido al estilo de vida que se lleva hace casi cinco décadas, la ingesta de agua no es suficiente, cuando ya se tiene edad avanzada, para mantener hidratadas las capas de dermis. Es por ello que dar con la crema adecuada para el rostro o para el cuerpo ayudará a dar una impresión más juvenil, además de alimentar a las diferentes capas de la piel. Cómo verse más joven: los ocho consejos simples para lucir mejor.

(Shutterstock)

Estas recomendaciones permiten alcanzar una “tercera o cuarta edad” no solo con un aspecto de alguien de menos años, sino con una energía y actitud que puede mimetizarse con la juventud que tienen ganas de seguir haciendo cosas para vivir la vida de manera más plena.