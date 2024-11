Qué es lo que tu amigo no debe saber de tu matrimonio

En nuestra juventud recurríamos a nuestros amigos para buscar apoyo y compartir experiencias íntimas que nos ocurrían a diario. Sin embargo, esta práctica podría traer complicaciones y malos entendidos luego del matrimonio, por lo que, según los expertos no se deberían ventilar algunos detalles de la pareja.

De acuerdo con Sharon Rivkin, consejera matrimonial y autora del libro "Breaking the Argument Cycle: How to Stop Fighting Without Therapy”, tener un amigo cercano que nos brinde apoyo en momentos difíciles es bueno, pero no se debería compartir en exceso cuestiones relacionadas al matrimonio ya que esto podría tener consecuencias indeseadas y podría afectar la confianza de tu pareja.

Hay que evitar hablar con los amigos sobre el estado financiero de tu pareja. Foto: Shutterstock

Es importante tener en claro cuáles son los límites para mantener la relación matrimonial y amistosa en armonía, por lo que no se debería compartir cierta información, como, por ejemplo, detalles de los encuentros íntimos de la pareja, ya que, según los expertos, este tipo de información puede generar incomodidad e incluso resentimiento en la pareja.

Por otro lado, según la American Psychological Association el dinero es una de las principales causas de conflicto entre la pareja, por lo que revelar los ingresos y deudas de la pareja con los amigos no solo resulta algo potencialmente vergonzoso, sino que también incómodo ya que puede propiciar comparaciones o malos entendidos.

Tampoco debes revelar detalles de la vida íntima de tu matrimonio. Foto: Shutterstock

Finalmente, para la experta es importante la confidencialidad. “Mantener ciertos secretos sagrados dentro del matrimonio", asegura. En lugar de divulgar información privada o sensible con los amigos, la autora recomienda recurrir a especialistas que podrán dar una perspectiva imparcial de la situación evitando posibles conflictos con las amistades.