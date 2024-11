Cómo sobreponerse a la soledad impuesta, según la psicología

Llegada a una cierta edad, muchas personas mayores terminan viviendo solas lo que hacen que se sientan desamparadas. En ese sentido, su salud mental se ve amenazada por la soledad impuesta que sufren, y para ello, la reconocida psiquiatra española Marian Rojas Estapé, señaló en una reciente entrevista televisiva en España para el programa “Y ahora Sonsoles” cómo sobreponerse a esta dura condición de vida, según su enfoque psicológico.

Según la especialista, “la soledad impuesta es un factor de riesgo para la enfermedad como fumar 15 cigarrillos al día". En la charla comentó el caso de una paciente que desde que su marido falleció se siente sola. Su compañero había enfermado y desde ese momento la paciente comenzó a tener estrés y ansiedad, avizorando el abandono. Según la señora, ya “llevaba un año de duelo” antes de la muerte de su esposo.

Las personas mayores que viven solas se sienten desamparadas. Foto: Shutterstock

Es así que la paciente, con la partida de su marido, se sintió mucho más sola ya que al tiempo se jubiló. Así también, la especialista comentó que la señora no tiene relación con su hijo mayor, el del medio se mudó a otra ciudad y su hija menor la visita solo un par de veces a la semana.

Para la experta en salud mental, las personas solitarias necesitan estar en paz dentro de su entorno y que la soledad puede causarles dolor físico. "La aceptación es clave para entender qué necesitamos para cubrir esa soledad", señaló.

Las personas solitarias necesitan encontrar paz en su entorno. Foto: Shutterstock

De acuerdo a la psiquiatra, para sobreponerse a la soledad no deseada la persona debe aprender a estar sola. "La soledad tiene mucho que ver con cómo me hablo y cómo me cuento que estoy solo. El discurso interno es importante y, si nos hablamos mal, podemos pensar que el resto de personas también nos hablan mal”, concluyó.