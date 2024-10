Quiénes son las personas que no merecen una segunda oportunidad, según la psicología

Las segundas oportunidades es un acto de generosidad, aunque a veces no es lo más sensato, ya que, según investigaciones en la ciencia de la psicología, existen personas que son poco probable a que cambien sus comportamientos, lo que podría afectar significativamente tu equilibrio emocional.

Debes estar atento al accionar de las personas que conforman tu entorno ya que ciertas actitudes que puedan tener podrían dañar tu bienestar emocional. Según estudios psicológicos existen perfiles y patrones de comportamiento que deberías identificar antes de dar una segunda oportunidad a alguien.

Los manipuladores no se merecen una segunda oportunidad. Foto: Shutterstock

En ese sentido, las personas manipuladoras no deberían tener una segunda oportunidad ya que son especialistas en hacerle sentir mal al otro evadiendo toda culpa utilizando el chantaje emocional para dar vuelta la situación y salir beneficiados siempre. Por otro lado, se debe estar atento a los mentirosos compulsivos porque es poco probable que cambie este rasgo de su personalidad ya que carecen de la verdad y utilizan la mentira sin pudor a la hora de entablar una conversación.

Asimismo, las personas de conductas tóxicas están habituadas a generar un ambiente estresante manejando los sentimientos del otro con comportamientos conflictivos, por lo que antes de darles una segunda oportunidad debes detenerte a reflexionar sobre sus acciones pasadas.

A aquellas personas con comportamientos tóxicos no se les debería dar una segunda oportunidad. Foto: Shutterstock

Finalmente, no se merecen una segunda oportunidad las personas egoístas que no piensan más que en sus propias necesidades, dejando de lado los sentimientos del otro sin tener en cuenta el posible impacto negativo que tenga su proceder. Al no ponerse en el lugar del prójimo, los egoístas hacen que los demás sientan que sus emociones son poco valoradas.