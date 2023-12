Este fue el actor que rechazó a Selena Gomez por una Kardashian

A pesar de que Selena Gomez y Timothée Chalamet coincidieron en el rodaje de la película “A rainy day in New York”, de Woody Allen, solamente fraguaron una hermosa amistad. Y es que el actor era conocido por saltar de una relación a otr,a sin embargo, no le hizo caso a las indirectas de la actriz y se decidió por una Kardashian.

De hecho, Selena Gomez y Timothée Chalamet conectaron justo antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y a través de sus cuentas de Instagram convocaban a los jóvenes de su edad a no votar por Donald Trump. Para ellos era divertido hacer transmisiones en vivo y consultar a sus admiradores y parecían llevarse de maravilla. La actriz inclusive jugaba y le hacía piropos.

En uno de los tantos vivos entre Selena Gomez y Timothée Chalamet.

Sin embargo, Timothée Chalamet al terminar su relación con Lily Rose, la hija de Johnny Depp, el actor rechazó a Millie Bobby Brown y a Selena Gomez para acercarse a una joven que nadie imaginó y de la que tiene más cosas en común de lo que la gente cree: pasión por la moda y el buen gusto.

Para aquel entonces justamente Kylie Jenner estaba saliendo de su relación con Travis Scott por infidelidades y Timothée Chalamet apareció en su vida y surgieron las chispas de inmediato. La pareja se conoció en Aspen y luego coincidieron en la Semana de la Moda de París.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner ya no esconden su amor.



Así que hoy Timothée Chalamet y Kylie Jenner disfrutan de su romance y ya llevan un tiempo juntos. La primera vez que dieron muestras de su amor en público fue en el concierto de Beyoncé y luego se les ha visto en variadas ocasiones muy cariñosos.