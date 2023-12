El baile subido de tono entre Anitta y Peso Pluma: así actuó el mexicano

Hace tres días Anitta y Peso Pluma hicieron el lanzamiento de su nuevo tema “Bellakeo". La canción ha tenido amplia aceptación, pues en las plataformas digitales ya acumula más de 4 millones de visitas. Y para la sorpresa de muchos, la cantante brasileña y el artista mexicano lo presentaron en el primer evento de Billboard “Tik Tok in the mix”.

A pesar de que el público respondió bien a este tema, la presentación de Tik Tok se viralizó por la actitud de Peso Pluma en el escenario cuando Anitta hace un sexy movimiento de caderas. Muchos usuarios de las redes sociales no pasaron por alto que el mexicano se haya puesto nervioso con la presencia y la sensualidad de la brasileña.

Mira el video

De hecho, la página de Billboard publicó el video de Anitta y Peso Pluma y, de inmediato, empezaron las especulaciones ya que el mexicano se caracteriza por ser muy extrovertido arriba y abajo del escenario, y esta vez sucumbió ante la presencia de la cantante brasileña.

Los fanáticos mostraron su apoyo a Peso Pluma y destacaron que el cantante de corridos simplemente le mostró respeto a su novia Nicki Nicole. Y es que Anitta hace los movimientos prohibidos y el intérprete de “Ella baila sola” hace como que no la ve y mira al suelo intempestivamente.

“Esa Anitta no respeta ni a su madre, se nota que Nicki Nicole tiene controlado a Peso Pluma; Peso Pluma tranquilo Ned piensa en la Biblia; su cara de no la veas jajaja; todos viendo la reacción del man y nadie opina cómo canta ella; no le causó ningún morbo, aunque lo provocó, hubo momentos que hasta la ignora muy profesional el chico; no podía reaccionar diferente, de lo contrario dormiría en el sillón”, fueron algunos de los comentarios.