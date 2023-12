La emotiva despedida de Sebastián Yatra a un ser muy querido

Sebastián Yatra es conocido por su música llena de vida y una personalidad que transmite alegría constantemente. Sin embargo, en su última publicación en redes sociales demostró dolor al despedirse de un ser muy querido para él, su amiga del alma, la actriz Itziar Castro, quien falleció el pasado 8 de diciembre.

Por medio de un emotivo mensaje, el cantante colombiano de dijo adiós a la actriz, destacando el amor y la amistad que tenían. "Amiguita, me duele el corazón verte partir", comenzó escribiendo Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra se despidió con un emotivo mensaje de la actriz Itziar Castro. Foto: Instagram/ Sebastián Yatra

"Saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo", continuó el artista.

Sebastián Yatra e Itziar Castro compartieron créditos en la serie de Netflix “Érase una vez…”, donde sellaron una estrecha relación de amistad cargada de complicidad.

Sebastián Yatra e Itziar Castro eran muy buenos amigos. Foto: Instagram/ Sebastián Yatra

"Me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos, se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir. Te quiero, ojalá no sea un para siempre esta despedida", finalizó el colombiano.

Ayer domingo, amigos, familiares, fans y colegas, le dieron su último adiós a Itziar Castro en una capilla de Barcelona.