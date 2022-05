Día de la madre: así de bonita luce la hija de Natti Natasha

En diversas partes del mundo en este segundo domingo del mes de mayo se celebra el Día de la madre. Natti Natasha está festejando por primera vez este día junto a su hija Vida Isabelle ya que el año pasado, para esta fecha, se encontraba dentro de su vientre a punto de nacer. La popular cantante dominicana compartió en el perfil de Instagram una serie de fotos de su hija que sorprendió a todos.

El 22 de mayo del año pasado, la cantante y su prometido, Raphy Pina, dieron la bienvenida a su primera hija. De acuerdo con el comunicado, Vida Isabelle pesó 6.8 libras y midió 20 pulgadas. La bebé nació en el South Miami Hospital. En su momento Natty Natasha escribió en la redes: "Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”.

La popular cantante y el famoso productor le crearon una cuenta de Instagram donde comparten fotos de ella y lo mucho que ha crecido en estos casi 11 meses de vida. El perfil que está bajo el nombre "Queen Vida" y tiene casi dos millones de seguidores. Claramente cuando ambos comparten una foto de ella sus fans se derriten de ternura y les dedican lindas frases. Hace unas horas publicaron una foto donde se ve lo bonita que está actualmente.

La publicación a la que hacemos referencia fue en honor al Día de la madre y es por eso que Natti Natasha compartió un video que es un compilado de fotos de ella y de su hija en estos 12 meses de vida. Además la intérprete de la canción "Mi cama" compartió un mensaje para todas las madres del mundo que dice lo siguiente:

"Antes que Ma’ se levante le quiero decir y que ustedes me ayuden a decirle que soy muy feliz por que me cuida y me da leche cada 3 horas, me saca a a pasear, me hace yogurt, me lleva a darle comida a los pececitos, me cambia cuando la línea está azul. Me hace reír todas las mañanas y si estoy cogiendo mi siesta me cuida para que ni lupi me levante. Felicidades Ma por todo el amor que me das a mi, a mis hermanos, y a Lupi. Eres la mejor y todos los ti@s te felicitarán por mi por que ya mismo té lo diré con mi propia voz . TE AMO MA Y GRACIAS DIOS POR REGALARME UNA MAMI NINDA. Felicidades a todas las mamis lindas como la mía".