Los proyectos profesionales de Belinda lejos de Christian Nodal

No solo volvió a su España natal, sino que también a un viejo amor: la televisión, el espacio donde la artista se desenvuelve como pocas desde muy pequeña. Belinda, después de su separación con Christian Nodal retomó fuerzas y alegría para hacerle frente a nuevos proyectos profesionales que la tienen muy emocionada.

¡Sus fans felices! Aunque ha intentado mantener un perfil bajo en este último tiempo, no pudo evitar las cámaras en la gala de los Premios Platino. Allí, la guapísima Belinda se detuvo y habló de los cambios que ha vivido en los últimos meses. Desde la ruptura con Christian Nodal y su reciente regreso a España, a los nuevos proyectos profesionales que tiene en mente.

La cantante respondió todo y lo que más feliz hizo a sus fans, es que se la ve y escucha tranquila y alegre. Compartió que, tras tomarse un tiempo de paz y silencio, actualmente se encuentra muy concentrada en nuevas propuestas que la tienen muy ilusionada.

El regreso a un viejo amor: Cuales son los proyectos profesionales de Belinda

La propia Belinda anticipó que vuelve a la televisión luego de 13 años. La última telenovela que protagonizó fue Camaleones.

Muy ilusionada, contó adelantos de cómo será la nueva serie de Netflix España donde compartirá créditos con colegas de alto calibre como Amaia Salamanca, Begoña Vargas, Amaia Aberasturi, Ana Wagener, Lola Rodríguez, Berta Vázquez, Tomy Aguilera, Sergio Momo, Guillermo Pfening, Albert Baró y Ana Mena.

“Festejando que sale la serie de Bienvenidos al Edén ya esté viernes [6 de mayo], no lo puedo creer, tanta espera, tanta dedicación y por fin ya está a nada [...] Yo creo que este proyecto llegó a mi vida en un momento en el que lo necesitaba, así pasan las cosas y estoy muy agradecida con todo el equipo por haber confiado en mí”.

Dichas declaraciones fueron exclusivas para el programa Ventaneando. En la misma línea, también adelantó que está buscando un espacio en su agenda para ir a visitar a su México querido:

“Yo amo México y en cuanto pueda me doy una espada con mi familia que está ahí, a comerme mis tacos deliciosos y a disfrutar de México que es hermoso, pero por circunstancias de la vida ahora estoy trabajando aquí [España], feliz con estos proyectos, con mucha ilusión y entregada al máximo a mi trabajo”.

Bella, tranquila y feliz: Belinda lejos de Christian Nodal

Luego de su polémica separación con Christian Nodal, todos esperaban verla de aquí para allá en los programas de chimentos hablando mal de quien pudo ser su esposo. Sin embargo, lejos de ello, Belinda demostró que es toda una mujer madura, que supo reponerse al dolor y salir como una fiera nuevamente.

Así es como se la vio en público luego de varios meses, precisamente en los Premios Platino. La cantante participó como presentadora de uno de los premios junto a Álvaro Morte. Esplendida, dijo:

“Voy a presentar uno de los premios más importantes con un actor que yo no puedo, Álvaro Morte. Yo estaba no, no, no es posible y dije qué bendición, agradecida con las sorpresas que me da Dios, agradecida con el público que es lo más importante, que me han apoyado, que han estado conmigo incondicionalmente, que ha ellos me debo y agradeciendo a la vida”.

Emocionada, hizo su presentación y se retiró. Desde que se separó de Christian Nodal se la ve mucho más relajada y tranquila. ¿Crees que pronto vuelva a apostar al amor?