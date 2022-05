El curioso reto de Belinda en el programa Hoy

Belinda recibió un reto que la convirtió en una “matamanzanas”. Fue hace unos años, tras ser invitada al programa de televisión mexicano Hoy, la cantante Belinda intentó partir una manzana con la frente de una manera extraña.

Curioso reto: Belinda intentó vencer una manzana

Si hay algo que caracteriza a Belinda, son sus ocurrencias y por ello, entre otras cosas, es que ha dejado huella en la memoria de sus seguidores como también de sus detractores. Un curioso reto que hizo durante el programa Hoy pasó a ser inolvidable.

Fue hace algunos años que, en el famoso programa de televisión, el presentador Juan José Origel la retó a partir una manzana con la cabeza. La cantante, muy graciosa, no lo dudó y lo logró luego de varios intentos. En aquel entonces, las redes sociales no tenían tanto auge ni estaban tan viralizadas, por ello, el incidente no pasó más allá de comentarios en el video que se subió a YouTube.

Hoy: Belinda volvió al mismo reto

Esta vez la historia fue diferente. En un nuevo programa de televisión, los conductores la volvieron a invitar nuevamente a la cantante a ir por el mismo reto: romper una manzana con la frente. Esta vez la cantante lo intentó, pero los conductores al ver los infructuosos intentos que hacía para “derrotar” a la manzana la detuvieron antes que terminara en una tragedia.

Como era de esperarse, los internautas a través de Twitter se han divertido e hicieron de las suyas con varios memes de este curioso reto. Por su parte, Belinda se lo tomó como algo normal e ignoró la risa cómplice que había entre los conductores de televisión cuando la veían convertirse, una vez más, en la mata manzanas.

Sin dudas, la cantante demostró que es muy divertida y cuando la invitan a los programas, no se limita a ningún desafío. Más bien, prefiere ir por todo aunque se rían. Mientras muchos la consideran como una artista poco empática, ella ha demostrado que es todo lo contrario.

A ti, ¿Qué es lo que más te gusta de Belinda?