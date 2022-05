El imperdible coqueteo entre Madonna y Maluma en Medellín

¡Cómo lo disfrutó! Fiel a su estilo, Madonna lo dio todo. Se desplazó hasta Medellín, Colombia para participar en el concierto Medallo de su 'parcero' Maluma. Imposible dejar de mirarlos durante su coqueteo, especialmente cuando la reina del pop le bailó al colombiano.

A sus 61 años, Madonna volvió a dejar a todos boquiabiertos apoderándose, como bien sabe hacerlo, del escenario. La reina del pop lució radiante enfundada en un traje color de rosa y trencitas. Interpretó los temas "Medellín" que grabó a dueto con Maluma en su última producción discográfica "Madame X" y además el tema clásico, "Music".

La rompieron: imperdible coqueteo de Madonna a Maluma

En la vida, Madonna no se queda con ganas de nada y en el escenario, por lo visto tampoco. Pasan los años y su impronta sigue brillando como siempre. En esta oportunidad, junto a Maluma revolucionaron todo y en especial, las redes sociales.

Las imágenes que se publicaron de ellos dos juntos, tanto arriba como abajo del escenario, hablaron por sí solas. La cantante fue exclusivamente a Medellín, Colombia para acompañar a su colega en el concierto durante la noche del 30 de abril. El histórico evento fue transmitido en vivo por Amazon Music y hasta pudo verse por streaming.

En una imagen donde está junto a Maluma y su perra Buda, la reina del pop escribió: "Me tomé una píldora y tuve un sueño. Me desperté en Medellín". Luego, en otra foto donde se ve el diseño del corazón partido en la cabeza de Maluma, señaló: "Los corazones rotos pueden aprender a volar".

Y por último, le agradeció al colombiano con una sublime y breve frase: "Mi casa es tu casa". Así fue como se la vio en un imperdible coqueteo bailando en los brazos de Maluma y ¡hasta le perreó!:

"¡Anoche fue puro fuego en Medellín con Maluma ! ¡¡¡Gracias a todos!!!" exclamó muy emocionada en sus redes Madonna tras compartir imágenes del espectáculo donde también se hicieron presentes fuegos pirotécnicos para embellecer la gran noche.

Madonna y Maluma en Medellín ¿juntos?

Colmado por aproximadamente 54 mil personas, Medellín esa noche estalló con el broche de oro: la presencia de Madonna. Asimismo, vale destacar que también estuvieron el Grupo Firme, de México, y el cantante Pipe Bueno, entre otros grandes artistas.

Aunque no se ha llegado a confirmar, la gran noticia fue que la reina del pop no se habría ido enseguida de la ciudad de la eterna primavera. Incluso, se especuló que se hospedó en la casa de Maluma y la hipótesis para muchos de los seguidores de los cantantes, no sonó para nada descabellada, ya que nunca se conoció en qué hotel se habría hospedado en su llegada a Colombia.

“Medellin……….. !!!!!! TE AMO” es lo que escribió inicialmente en su cuenta de Instagram Madonna mientras compartió un video donde mostraba su llegada al país.

Por su parte, Maluma, solo se limitó a agradecer la noche soñada que vivió: “Pero en especial tengo que agradecerles a ustedes Medallo porque me hicieron el hombre más feliz del mundo, fue una noche que superó mis expectativas en todo sentido”.

¿Crees que Madonna y Maluma harían una linda pareja?