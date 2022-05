Por qué Andrea Meza parece más una modelo que Miss Universo

El reinado de Andrea Meza como Miss Universo fue particular ya que sólo duró 7 meses. Directamente pasó a la historia porque fue la primera en recibir la corona luego de declararse una pandemia a nivel mundial. Esa situación hizo que su reinado dure menos de lo planeado y por ello, la mexicana de 27 años parece más una modelo que una Miss Universo.

Aunque su paso por Miss Universo no fue igual que el de otras chicas, Andrea Meza declaró estar muy feliz por todas las oportunidades que el concurso le brindó. Entre ellas, el gran cambio que trajo a su vida ya que siempre quedará como la ganadora de la edición número 69 post covid-19. Además, conoció a su actual pareja, su gran amor.

Muy sincera: Andrea Meza lejos de ser una Miss Universo

Durante una entrevista exclusiva con la revista HOLA! USA, Andrea Meza se sinceró sobre su futuro luego de coronar a su sucesora en Miss Universo. Contó lo complicado que fue al principio su reinado, cómo van las cosas en el amor y la nueva etapa de su vida como modelo.

Con muchos sentimientos encontrados, la modelo confesó que su paso por el certamen ha sido un trayecto maravilloso. Disfrutó de cada momento y ha estado muy ocupada, siempre con actitud positiva a pesar del momento que le tocó vivir en plena pandemia.

Obviamente que asume que tuvo un reinado corto y quizás por ello es que la siguen viendo más como modelo que como Miss Universo. Sin embargo, durante la entrevista contó que de todo se llevó una experiencia enriquecedora. Esencialmente, se convirtió en la primera Miss Universo después de una gran pausa mundial y eso le dio un giro total a la historia.

Al principio no le quedaba claro qué podía hacer y qué no porque había actividades que se pausaban. Se buscaban hacer viajes que luego se cancelaban y así todo el tiempo. No obstante:

“Independientemente de eso, creo que la diferencia que marqué como persona ha sido demostrar que soy una mujer normal. Que fue mi preparación y mi deseo el de salir adelante, de alcanzar una meta que me trajo hasta aquí; y que no se necesita ser perfecta para portar una corona y una banda de Miss Universo. Se trata de ser tú misma, de ser auténtica, y eso es lo que he querido resaltar”.

Andrea Meza demostró que es una mujer normal, mucho más que una modelo o una Miss Universo. Supo reponerse ante las dificultades y sacar lo mejor de cada situación. Incluso, demostró que es una mujer como todas:

“Creo que la gente sigue pensando que una Miss Universo es esa mujer perfecta que no se equivoca, con medidas físicas perfectas. Y eso no existe. Creo que es lo que más he resaltado en este tiempo, aunque ha sido un periodo muy corto”.

El futuro que le espera a Andrea Meza luego de Miss Universo

Entre varios proyectos que tiene en mente, a Andrea Meza le gustaría comenzar con clases de canto y seguir perfeccionándose para ampliar su mundo y no quedar solo como modelo:

“No puedo decir así bien, bien hasta que no esté el contrato firmado, pero lo que sí puedo decir es que me quiero quedar en los medios, en el mundo del entretenimiento. Descubrí una pasión estando frente a las cámaras y los micrófonos, ¡así que téngalo por seguro de que me seguirán viendo frente a la cámara!”.

El hecho de haber pasado por la experiencia del certamen de belleza Miss Universo, le ha abierto la mente: “Siento que ya no hay más allá de Miss Universo. Ya no puedo ir más arriba. No volvería hacerlo…”

Ahora, se siente preparada y va con todo para convertirse en una estrella de la mano de Telemundo. Precisamente, habló de cómo está viviendo su nuevo rol como presentadora y lo agradecida que está de las puertas que se le abren.

La vida sentimental: feliz con nuevo novio

La guapa chihuahuense contó que durante su paso en Miss Universo, su vida comenzó a transformarse en todos los sentidos. Aunque solo la vean como modelo, su mente y sus prioridades cambiaron. Inclusive en el amor, ya que en medio de su reinado comenzó una relación junto a Ryan Antonio, un guapo influencer que primero era su seguidor y fan, hasta que le robó su corazón:

“La verdad es que estamos muy felices. Él ha estado para mí en cada etapa, cada camino. Agradezco que me ha brindado tanto apoyo. Creo que uno de los miedos como Miss Universo o estando en este spotlight es que tu pareja no lo entienda. Pero él ha estado súper consciente y siempre me ha estado apoyando”.

Andrea Meza, después de toda la locura de haber sido Miss Universo, tiene más tiempo para la vida en pareja y nuevos planes. ¿Dónde te gustaría verla trabajar?