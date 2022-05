La obsesión de Johnny Depp que no le permite mirarse en el espejo

Johnny Depp dejó a todos boquiabiertos cuando confesó que no le gusta mirarse al espejo. El actor, galán para muchas de sus fieles seguidoras, prefiere no mirarse y disfrutar la vida en la ignorancia. ¿Una obsesión? Quizás. Te contamos por qué.

Johnny Depp disfruta de no mirarse en el espejo

El actor, productor, guionista y músico estadounidense actualmente tiene 58 años y pareciera que el tiempo no pasa para él. Sigue tan apuesto como en sus inicios, allá por el año 1984 en la película de terror A Nightmare on Elm Street.

Sin embargo, aunque hace años es el objeto de deseo para muchas mujeres, el actor estadounidense asegura que no le gusta nada mirarse en el espejo. Si es una obsesión o no, no se sabe. Lo que sí dejó en claro, es que en general, prefiere vivir en "la más profunda ignorancia" del mundo que lo rodea.

Durante una rueda de prensa en Londres, cuando presentó su película Enemigos Públicos en el año 2009, el actor explicó que no se había visto a sí mismo en el filme por un motivo. Confesó que no le gustaba "ser consciente del producto" porque disfrutaba más con "el proceso". Esa forma de vida se le transformó en una obsesión al punto de que:

"Si pudiera evitar el espejo cuando me lavo los dientes por la mañana, lo haría" dijo y añadió que de esa manera encuentra "seguridad" en la ignorancia. Asimismo, declaró: "Si puedes mantenerte ignorante de casi todo, creo que estarás bien. Simplemente continúa caminando hacia delante. Está bien darse cuenta de las cosas y mirarlas, pero juzgarlas, sabes que te vas a complicar”.

Johnny Depp es un ídolo para muchos y no lo quiere saber

Cuando le han preguntado cómo lleva, después de tantos años de éxitos, ser un ídolo de masas, explicó que todo le cambió a partir de un momento en particular. Su vida dio un giro cuando hizo el papel de capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe.

Aunque ha sido elegido el hombre más sexy del mundo en varias ocasiones, es el ídolo de muchas adolescentes y fue tres veces nominado al Oscar como Mejor Actor, Johnny Depp prefiere no estar en la mirada de todos.

Incluso, también ha tenido malos momentos a lo largo de su vida y ha revelado cuál fue el "periodo más oscuro". Fue precisamente en el año 2007, mientras rodaba Sweeney Todd en Pinewood Studios, Londres. Su hija había sido ingresada en un hospital con insuficiencia renal y sintió que nada tenía sentido en su vida:

"Cuando mi hija estaba enferma en el hospital Great Ormond Street fue el periodo más oscuro de mi vida. Siempre había hecho estas visitas [a hospitales], pero después de esta experiencia las visitas se volvieron más y más importantes. Los niños son muy valientes pero ser capaces de dar una sonrisa o una carcajada a los padre lo significa todo para mí".

¿Cuál de todos sus personajes es tu preferido? Cuéntanos.