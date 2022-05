Cómo se llevan Evelyn Beltrán y Aläia, la hija de Toni Costa

Toni Costa y Evelyn Beltrán finalmente confirmaron su noviazgo públicamente en febrero 2022. Luego de tantas especulaciones, han sacado a la luz el amor que se tienen. A través de las redes sociales, se puede observar sus interacciones ya que tienen una relación a larga distancia y cómo se lleva ella con Aläia, la hija que el bailarín tiene con Adamari López.

Amor a distancia: Toni Costa y Evelyn Beltrán

A comienzos de abril, Evelyn Beltrán junto a Toni Costa brindaron una entrevista a la periodista Mandy Fridmann para el diario La Opinión. Ambos expresaron cómo llevan su relación a distancia y cómo hacen para mantener viva la llama del amor:

“Siempre le digo a Toni: ‘A lo mejor no estoy a un lado, pero si me necesitas agarro un avión y estoy a 3 horas’, igual él” dijo por su lado la mexicana. Cuando le preguntaron si se ve manteniendo la relación a distancia por largo del tiempo, la influencer fue muy enfática:

“Ya el futuro dirá, nunca me imaginé conocerlo, cada día que nos vemos o cada fin de semana que nos toca estar juntos digo: ‘Es que me siento como que es mi cumpleaños’. Porque cada vez disfrutamos al máximo, salimos, paseamos, es muy bonito todo, que sea lo que el destino quiera”.

Por su parte, Toni Costa también expresó lo que siente: “Hemos vivido cosas muy intensas, hemos hecho viajes, hemos compartido mucho. Y todo creo que nos ha ayudado a darnos cuenta de que podemos llevar una relación bien bonita. Han sido cosas que han ido aflorando de una manera súper natural, nada forzado”.

¿Aläia ya conoce a Evelyn Beltrán?

El propio bailarín español confesó durante una entrevista con el programa Al rojo vivo que su hija Aläia ya sabe de la existencia de su nueva novia Evelyn Beltrán: "Estamos en tiempos de que Alaïa sepa un poquito más".

En la misma línea confesó que aún no se conocen: "Aunque ella sepa que yo tengo novia, evidentemente no es que 'ya tengo novia, aquí está, toma'. No" y corroboró que todo ya llegará poco a poco, a su debido tiempo.

Evelyn Beltrán y Aläia, la hija de Toni Costa

El hecho de llevar la relación a distancia, les permite a Toni Costa y Evelyn Beltrán, disfrutar de sus tiempos con sus respectivos hijos. Mientras que el bailarín asegura que su "amor verdadero" es Alaïa, su novia demostró -con un contundente mensaje – que la adora a la niña aunque no la conozca personalmente.

Para quienes se preguntan cómo se llevan Evelyn Beltrán y Alaia, la hija de Toni Costa, Evelyn no se guardó nada cuando vio una foto del bailarín con su hija y el mensaje con el que la acompañó: "Cuando tienes una hija, te vas a encontrar cara a cara con el amor verdadero".

La reacción no se hizo esperar y casi de inmediato le dejó un mensaje ante tal declaración: "¡Qué bellos se ven! ¡Me encantan!", dijo la 'influencer' quien además le dio un 'like' a la tierna fotografía. Aunque no es la primera vez que Beltrán reacciona a alguna foto o mensaje que Costa le dedica a su hija, se ve que el amor entre ambos se expande hacia sus hijos.

Hasta el momento, la pareja no ha publicado ninguna imagen o video donde se observe que Evelyn Beltrán conviva o pase momentos con Alaïa. Sin embargo, todo va viento en popa entre ellos. Los fans de la pareja están ansiosos esperando que pronto se vean imágenes juntos de los dos con sus respectivos hijos.

¿Crees que Aläia esté contenta con la nueva novia de su padre?