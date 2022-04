Así de bonita luce actualmente Alaïa Costa, la hija de Adamari López y Toni Costa

La puertorriqueña, Adamari López, ha demostrado con el paso de años que es una actriz y presentadora de televisión de primer nivel. Tanto es así que su popularidad crece a diario en diversas partes del continente. Además, la bella latina confirmó su gran talento para la actuación tras participar en varias telenovelas. En México es conocida gracias a la telenovela "Amigas y rivales" del año 2001.

El pasado 4 de marzo, la hija de la actriz cumplió 7 años. Es por eso que sus padres compartieron fotos junto a ella del festejo que realizaron en el Hotel de Nickelodeon ubicado en Punta Cana. En mencionadas imágenes se ve el gran parecido que tiene con su madre que a medida que pasa el tiempo están más iguales.

Además, en más de una ocasión, tanto Adamari como Toni Costa han manifestado que su hija lleva el talento en la sangre por lo que muy pronto la veremos realizando sus primeros papeles en la actuación. Alaïa, debido a la fama de sus padres, siempre ha tenido una vida bastante pública. Tanto es así que cada vez que aparece en red acapara las miradas de todos.

Pese a su corta edad, la fama que posee en redes sociales es espectacular ya que en su cuenta oficial de Instagram cuenta con un millón de seguidores. Esta cuenta es manejada por sus padres y cada vez que realizan una publicación sobre ella se viraliza en la red. Sin dudas la pequeña Alaïa presume a ser una de las influencer más importantes de los próximos años. Este perfil es manejado y supervisado por su madre y su padre.

Recientemente fue el artista Toni Costa el que compartió en la cuenta de Alaïa un video donde se puede ver lo bonita que luce actualmente y el gran talento que posee para los deportes. Además a este video su padre le agregó un comentario que dice lo siguiente: "Me siento el papá más orgulloso del mundo, me haces sentir único, privilegiado y amado por ti hija mía.

Desde que te vi nacer, me he disfrutado cada segundo a tu lado y lo sigo haciendo y se de corazón porque así lo siento que seguiré haciéndolo aún cuando ya no esté en esta vida. Es un amor tan puro, tan real, tan sensible, tan de adentro que no haberte tenido sería alguien incompleto, tu me das vida, me das paz y me ayudas a luchar, a ser mejor, a superarme y a seguir hacia delante, gracias hija, te adoro, te admiro y te amaré por siempre. Papi siempre estarás ahí para ti. ?? @alaia".