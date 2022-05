Dirty Dancing tendrá su secuela con Jennifer Grey

No hay dudas de que Dirty Dancing es una de esas películas que viste más de una vez, incluso, soles dejarla de fondo cuando cocinas, estás trabajando o simplemente de compañía. Es que los rostros de Patrick Swayze y Jennifer Grey de los años ochenta se convirtieron en íconos indiscutibles del cine, además de la épica canción que popularizó al film.

Para ser más precisos, fue en el año 1987 que estos dos actores se unieron para protagonizar la que sería una joya del cine musical. A puro ritmo, la dupla llevó adelante la historia de una adolescente y un profesor de baile que se volvió un clásico inolvidable para aquella época. Pero varios trabajadores de la industria cinematográfica consideran que todavía hay mucho para desarrollar en esta historia ya que, a 35 años de su estreno, se confirmó la secuela y llegará a la pantalla grande mucho antes de lo esperado.

El guion de Dirty Dancing fue escrito originalmente por Eleanor Bergstein y dirigida por Emile Ardolino. Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en sus actores principales y en sus canciones conmovedoras. De hecho, el tema musical principal titulado The time of my life se alzó con un premio Oscar y un Globo de Oro en el año de su lanzamiento. Y, aunque no es la primera vez que intentan retomar la historia, sus creativos probarán con una nueva fórmula que implica el regreso tan esperado de una de sus figuras.

Qué honor volver a ver frente a cámaras a Jennifer Grey, quien a sus 62 años está lista para darle vida nuevamente a Frances “Baby” Houseman. En este sentido, su equipo tendrá un gran desafío: contar cómo continuaron las vidas de los personajes de Dirty Dancing pero, esta vez, con la ausencia del actor que personificó a Johnny Castle. Como es de público conocimiento, Patrick Swayze falleció en 2009 por cáncer de páncreas. Todo parece indicar que la secuela se tomará un momento para llevar adelante algún tipo de homenaje al artista.

¿Cuál será la nueva trama?

El film será una continuación directa de la historia original, es decir, que tendrá lugar a principios de los años noventa. Han pasado unos cuantos años desde aquel verano de 1963: Baby ya no tiene 17, pero regresará al hotel de Kellerman’s en las montañas de Catskill, sitio donde conoció a Johnny. Este romance de juventud sigue en su memoria, y por este motivo, el director no dejará de lado los hechos de la primera película.

“Queremos presentar esta historia a toda una nueva generación. La ausencia de Johnny se cierne sobre la historia, así que es una trama con mucha madurez para el personaje de Baby”, explicó Jonathan Levine, elegido para llevar adelante el proyecto que tendrá su estreno en 2024. Aún sin elenco confirmado, la película intentará alejarse de la secuela lanzada en 2004, Dirty Dancing 2, y la remake televisiva de 2017, para evitar la decepción en la taquilla de ambas producciones.