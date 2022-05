A quién le dedicó Danna Paola su popular canción Oye Pablo

¡Es un hit! La canción Oye Pablo tuvo gran revuelo y no solo por su ritmo, sino porque Danna Paola confesó que se la dedicó a un joven cantante desconocido. Te contamos de qué se trata la historia y quién la felicitó por su hit.

Hace unos meses Danna Paola conquistó a su público una vez más con la popular canción Oye Pablo. Al parecer, según la letra, se trataría de un joven a quien buscaba desesperadamente. Con ese alguien que lleva ese nombre es con quien vivió una especie de flechazo, aunque nunca volvió a verlo por culpa de un despiste.

La dedicatoria de Oye Pablo: Danna Paola revolucionó a los fans

Se trataría de una historia basada en un hecho real. Como era de esperarse, la popular canción Oye Pablo revolucionó a los fans de la cantante. Durante una entrevista con LOC de El Mundo, Danna contó la verdadera historia detrás del tema:

“Esto es verídico. Es literalmente el fail épico de la vida. Nada más llegar a Madrid, en mi vida solísima ahí cuando llegué, le di mal mi número a un chico que acaba de conocer, que me paró en la calle y yo flipaba porque no tenía idea de quién era. Pero fue muy lindo, muy autentico todo y muy cool. Luego me di cuenta de que le di mal el número, me quería morir y me puse a buscarlo por todas las redes sociales. Mis amigas me ayudaron a buscarlo”.

Aunque todo quedó allí, la canción Oye Pablo ahora ha cobrado más sentido que nunca. A pesar de que Danna no se haya visto de nuevo con el Pablo original de su canción, el encuentro que tuvo con un popular cantante enloqueció a los fans. Y es que se trata, nada más y nada menos que, de Pablo Alborán con quien coincidió en el evento de presentación de un teléfono móvil.

Según confesó ella misma: "el encuentro le ha dejado en shock". Junto al vídeo que ha compartido en sus redes sociales, la joven cantante exclamó que lo estaba buscando de nuevo y bromeando dijo: "¡Otra vez estoy buscando un Pablo!".

Ante la situación, la mexicana no se pudo resistir y como lo ha hecho en otras oportunidades, mostró su real admiración por el malagueño. Para ello, entonó el popular éxito que lleva su nombre: Oye Pablo.

La admiración es mutua: Danna Paola y Pablo Alborán

La historia no acaba ahí y es que, la admiración entre Danna Paola y Pablo Alborán es mutua. Tanto es así, que el cantante español también comentó su encuentro a través de sus historias de Instagram y le declaró que es muy fan de la mexicana. A ello añadió: “No he grabado el encuentro porque lo he disfrutado”.

Aunque por ahora, ambos se encuentran pasando en la cúspide de sus carreras, quién sabe si entre la buena onda que pegaron nace alguna colaboración inesperada. Por su parte, Danna acaba de estrenar su último sencillo Sodio, donde vive la fantasía de una auténtica sirena a través de un videoclip mágico. Además, se encuentra trabajando como jurado de un concurso de talento musical en su país.

Por su parte, Pablo Alborán ha grabado un videoclip en compañía de Beret y ya ha agotado todas las entradas para su próximo concierto benéfico. Como si fuese poco, se ha embarcado en una nueva aventura en Miami, tal como lo contó en Los40 Global Show.

¿Crees que en algún momento Danna podrá encontrar al destinatario original de la canción Oye Pablo?