Natasha Araos no se guardó nada y fue con todo contra los fans de Chyno Miranda

Natasha Araos, la ex de Chyno Miranda no se guardó nada ante los insultos de sus seguidores. Recordando cuando la acusaron de que se había quedado con su dinero y otras cosas, ahora que el cantante está transitando una enfermedad, le respondió a los fans de su ex diciendo que tenían una "memoria corta".

Mientras el cantante venezolano estaría enfrentando ciertos problemas sobre su estado de salud, su ex pareja, la influencer Natasha Araos, salió con todo en su contra. Más que nada, les respondió a todos esos fans que le enviaron dolorosas acusaciones.

Los fans de Chyno Miranda contra Natasha Araos

Mientras Natasha Araos en su último post de Instagram reflexionaba sobre temas de la vida, la crianza y la familia, muchos usuarios se aprovecharon y comenzaron a increparla por no hablar de su ex pareja y hasta la acusaron de no acompañarlo en este momento difícil de su enfermedad. Eso no fue todo, volvieron a señalarla como la persona que se aprovechó de su dinero.

Entre varios de los mensajes, le escribieron: "Muy lindo, pero sería lindo que fueras coherente con lo escribes aquí"; "y Chyno se está muriendo y tú en la playa"; "no dices nada de Chyno después que aprovechaste toda su plata"; "por qué no dices nada del Chyno? Estamos preocupados".

Natasha Araos se cansó: no se guardó nada y fue contra todos

Araos se cansó y les respondió a los fans de Miranda: “Déjenlo por fa tranquilo y no lo sigan rodeando de esa energía negativa para que así se encuentre en todos los sentidos y regrese con todo”. Vale recordar que hace unos días ya había aclarado que el estado de salud del cantante se debatía entre la vida y la muerte y hasta aseguró que estaba grave.

Por ello aclaró: "He dicho varias veces, pero la gente prefiere creer a los medios amarillistas. El físicamente está bien, él está trabajando ahora y mejorando en otra área de su vida. Yo soy su ex esposa, la mamá de su hijo, la que estuvo ahí en el 2020 que realmente fue el momento más crítico a nivel de salud, no entiendo por qué inventan tanto. Repito, físicamente él está bien".

Cuando sintió que los fans de Chyno Miranda retomaron con los ataques, no aguantó más y fue con todo contra ellos acusándolos de que tenían una "memoria corta": "Desde el día que cayó en cama en 2020 hasta octubre del año pasado estuvimos juntos" y finalizó: "Fue el tiempo más crítico y difícil para él y ahí estuve a su lado".

Natasha Araos no se guardó nada y cuando afirman que fue con todo contra Chyno Miranda, es porque fue muy dura cuando aseguró que el karma existe y todo lo que das vuelve multiplicado.

¿Crees que hizo bien Natasha Araos en defenderse en las redes?