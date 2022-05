Así festejó Adamari Lopez el Día de la Madre

El detalle de Alaïa dejó sin palabras a Adamari López en el Día de la Madre. Hasta hace unos días Toni Costa fue el destinatario de todo el cariño por parte de la niña con motivo de su entrada a "La casa de los Famosos". Ahora, le tocó a su mamá recibir su afecto y la hizo emocionar con un presente muy especial.

Adamari se emocionó en el Día de la Madre

Es la princesa de la casa, tanto para Adamari López como para Toni Costa. Se trata de Alaïa, su única hija de tan solo 7 años que, aunque no necesita excusas para dedicarles amor a sus progenitores, en esta ocasión la razón lo ameritaba.

Debido a la celebración del Día de la Madre, la niña decidió obsequiarle a su mamá varios regalos que, literalmente, le derritieron el corazón y hasta la hicieron llorar. Así lo dejó ver la propia conductora a través de su perfil de Facebook donde compartió un video que derrochaba pura ternura entre ambas, madre e hija.

Tierno momento: Cómo festejaron Adamari López y Alaïa

Mientras disfrutaban de un picnic después de las clases de Alaïa, Adamari recibió los regalos que su niña le había preparado con tanto cuidado y amor. "Déjame ver qué hay aquí, ¡Oh Dios mío!" se vio emocionada la conductora mientras desenvolvía su presente.

Luego, mientras le comenzaban a caer las lágrimas, leyó la primera de las tarjetas que decía: "Esto es para ti, mamá, con todo mi corazón". Eso no fue todo, hubo más. Lo entrañable de aquella celebración del Día de la madre fue la carta donde Alaïa le cuenta todo lo que siente por ella y las cosas que le encanta hacer juntas, como abrazarse sin fin y disfrutar de muchos momentos sólo las dos.

También, se vio que Alaïa le regaló un sol hecho con sus propias manos y le cantó una canción muy emotiva que ambas adoran: "You are my sunshine". Sin dudas, la niña ha creado unos detalles hermosísimos y Adamari López se siente más que orgullosa de su pequeña.

Conmovida hasta las lágrimas, al pie de una publicación mostró todo y finalizó preguntándole a sus seguidores: “¿Y ustedes no quedan derretidos con las sorpresas y regalitos que sus hijos les hacen en la escuela para fechas especiales? Miren por favor lo que escribió Alaïa de mí. Cosas que me hacen muy feliz. Feliz sábado y que sean muy felices”.

¿Qué te pareció la sorpresa que recibió Adamari López por parte de su hija?