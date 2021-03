Emocionante: así celebraron Adamari López y su esposo el cumpleaños de Alaïa

La hija de la presentadora de tv y actriz puertorriqueña Adamari López, cumplió 6 años y en las redes sociales, la saludaron con cariñosos mensajes. Tanto su mamá como su padre, el bailarín Toni Costa, le dedicaron posteos con mensajes felicitando a la pequeña Alaïa por su cumpleaños.

Adamari tiene una vida pública muy expuesta en la televisión y en los medios de Latinoamérica. La recordada villana de las telenovelas, ha compartido el crecimiento de su vida profesional, los avances de su carrera y hasta sus decepciones amorosas con el público que la sigue. Incluso el anuncio de que iba a ser madre también lo dio en tv.

En el años 2014, cerca del mes de septiembre fue cuando Adita, como le llaman sus fans, anunció que iba a ser mamá en el matinal “Un Nuevo Día”, y con estas palabras esperaba a su querida Alaïa, que hoy ya tiene 6 años: “Hoy es un día en el que quiero compartir con todos la felicidad que me ha regalado la vida. Le he pedido tanto a Dios por la bendición de ser madre y como el tiempo de Dios es perfecto quiero dejarles saber que esa bendición me ha llegado y estoy embarazada”, decía la ex de Luis Fonsi con lágrimas en los ojos.

El posteo que compartió la protagonista de “La suerte de Ada”, tenia como protagonista a madre e hija en el jardín muy sonrientes y luciendo delicados colores pastel, junto a la imagen Adamari escribió: “Happy bday princesa de mami. Que dicha ser tu mamá Alaïa. Amo cada momento a tu lado, riendo, aprendiendo, viéndote crecer (demasiado rápido), jugando contigo. Eres mi mayor alegría. Dios me permita acompañarte y celebrar contigo muchos años más. Feliz cumpleaños Alaïa”.

También su padre, el bailarín profesional Toni Costa, le dejó un mensaje en Instagram a la pequeña, junto con un emotivo posteo de fotos cuando Alaïa recién nacía: “Felicidades mi princesa Alaïa. Mami y yo estamos tan y tan felices de tenerte y de celebrarte este día. Te amamos con locura y te seguiremos celebrando la vida hasta el fin de nuestros días”.