El look familiar de Adamari López y Alaïa para Pascuas

Sin dudas, fue un domingo de Pascuas muy divertido y especial para Adamari López, pero esta vez, no fue al lado de su niña Alaïa, que es toda una fashionista. En su Instagram se vio reflejado el look familiar de esta celebración que no pasó desapercibida y causó sensación, pero todo lo habían realizado con anticipación. Te contamos los detalles.

Cautivante: El look de Adamari López y Alaïa para Pascuas

Muy divertido. El domingo de Pascua de Adamari López y Alaïa tuvo un festejo muy particular y con delay que dejó a todos enamorados. Por una parte, la conductora compartió en su Instagram un look familiar muy bonito y delicado junto a su pequeña hija:

"Feliz día de Pascua mi gente. Un día para agradecer, reflexionar y valorar. A pasarlo con lo más importante que tenemos: la familia" escribió bajo las fotografías.

Ambas posaron como lo saben hacer hace tiempo. Siempre se divierten en ese tipo de sesiones fotográficas y es que se ha convertido en una tradición año tras año entre madre e hija. Adamari estaba vestida de blanco y largo, mientras que Alaïa estaba muy canchera, propio de la edad de una niña con un conjuntito que simulaba ser un vestido, pero corto. Ambas lucieron una tiara con flores y sus respectivas canastas repletas de huevos de colores.

El decorado a su alrededor, completaba toda la escenografía propia de un festejo de Pascuas. Huevos, globos, conejos y mucho color, pero, sobre todo, la alegría de disfrutar juntas, una celebración más. Todo, a sabiendas que el mismo domingo de Pascuas, no estarían juntas.

Unas Pascuas distintas: Adamari López lució espléndida junto a sus amigas

El verdadero festejo de Pascuas, esta vez, fue muy divertido y relajante para Adamari López. Posó en bikini y a bordo de un yate. Mientras su hija se divertía en Orlando junto con su papá, Toni Costa, la carismática conductora puertorriqueña celebró a lo alto y dejó a todos atónitos con su figura.

En esta fecha tan especial, la copresentadora del programa Hoy Día se mostró por primera vez en años sin la compañía de su princesa Alaïa y rodeada de sus inseparables amigas. Bajo un increíble cielo azul y la inmensidad del mar como escenario, Adamari disfrutó de una calurosa jornada de sol. Mientras, compartía confidencias y risas con sus amigas.

Al parecer, Adamari López y Toni Costa ya celebran las fiestas cada uno por su lado, como cualquier pareja separada. ¿Tu qué crees?