Adamari López le puso un límite a Myrka Dellanos luego del incómodo momento que vivió tras ser cuestionada por la nueva pareja de Toni Costa. La conductora del matutino de Hoy Día se cansó de las miradas puestas en ella con temas que no le corresponden. Tras un momento inesperado donde Dellanos le hizo una pregunta, la paró con un alto definitivo.

Vale recordar que en mayo de 2021 Adamari López hacía oficial su separación con el padre de su hija, Toni Costa. Luego de 11 años juntos y una hija en común, sorprendió a más de uno con la decisión, ya que muchos se creían que aún estaban enamorados.

Desde ese momento, la expareja trató de llevarse muy bien y evitar los malentendidos ya que su objetivo principal es la felicidad de su hija Alaïa. Sin embargo, en los últimos meses, la misma Adamari es quien ha ido contando que la relación entre ellos ya no es la misma y hasta ha cambiado bastante debido a algunas diferencias que luego terminan en pleitos.

No obstante, siempre hace hincapié en que a pesar de la separación y de cualquier persona que venga a sus vidas, siempre van a ser una familia por el bien de su hija. De hecho, por eso es por lo que desde que se separaron, han vivido varios momentos juntos, como cumpleaños, pascuas y hasta sus últimas vacaciones en México.

Pero ahora, desde que Toni Costa, el bailarín de origen español, ha confirmado su nuevo romance con la actriz e influencer dominicana Evelyn Beltrán, todo cambió. Justamente por eso, es por lo que Adamari López vivió el momento más incómodo en Hoy Día cuando se enfrentó a una pregunta que la tomó por sorpresa.

El momento más incómodo que vivió Adamari López en Hoy Día

Todo sucedió en “La mesa caliente” donde están como anfitrionas Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe. En medio de la plática, la periodista estadounidense, Myrka Dellanos decidió lanzarle una pregunta un tanto incomoda a Adamari López sobre el padre de su hija.

Lo que más ha impactado a todos sus fans, es que la conductora del matutino de Hoy Día no pudo evitar en su rostro, la incomodidad que le provocó dicho cuestionamiento. Tras la pregunta:

"Ada quería preguntarte, hablando de que obvio los dos son personas públicas, entonces las personas van comentando en la tele, o sea la niña va a ver algo, yo quería preguntarte específicamente sobre ahora la nueva pareja que tiene él. Y yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiera estar con un hombre, porque me ha sucedido a mí, si ese hombre enseguida empieza con otra persona me da como algo que me molesta, cómo te sentiste tú".

Adamari, antes de contestar se quedó mirándola -un tanto afectada-, y solamente se limitó a contestar que su hija estaba viendo el programa por eso no contestaría. "Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más".

Rápidamente se hizo un silencio muy incómodo en la mesa del programa y la única que salió al rescate de su compañera fue Verónica Bastos, quien claramente, ya se había percatado de la reacción de la actriz.

Adamari López se cansó y no tuvo compasión en dar a entender que hay temas en lo que prefiere no hablar y menos, si se refieren al padre de su hija. ¿Crees que haya superado la separación con Toni Costa?