Adamari López se mostró más invencible que nunca

Adamari López, de una u otra manera, siempre se encuentra en el foco de las miradas por todo lo que dice o hace. En referencia a su cuerpo y a la pérdida de peso que obtuvo tras mucho esfuerzo, la conductora no ha parado de recibir tanto halagos como críticas. Ahora se mostró más invencible que nunca y salió a responder a quienes se burlaron de su flacidez.

La realidad es que la propia Adamari López se mete en chaleco de miles de balas. Cada vez que publica algo están quienes la aman y salen a defenderla, como quienes reaccionan agrediéndola o criticando sin filtro. Tras una fotografía que compartió en sus redes sociales mostrando su barriguita al natural y las marcas de la vida, los ataques y las críticas no se hicieron esperar.

Según ella: "Vi la foto y dije: 'La voy a subir'". Sin embargo, esta vez, a diferencia de otras que ha salido sin pensar mucho lo que iba a decir, la conductora se mostró más invencible que nunca y demostró que se puede demostrar altura a la hora de responder sin maltratar a nadie y lo hizo a través de un mensaje inspirador para quienes la señalaron con dureza.

La fotografía del vientre de Adamari López

En dicha imagen, se la puede ver a Adamari que luce su vientre real y absolutamente nada artificial. Por el contrario, se ve tan natural que demuestra la verdad del resultado de cualquier mujer que haya sido mamá y también haya tenido sobrepeso. Es una imagen tan normal y habitual como la tienen seguramente muchas otras, pero el asunto fue que su protagonista en este caso, era la polémica Adamari López.

A partir de ahí, se le vinieron un sinfín de comentarios. Entre muchos de ellos, algunos no muy agradables, otros fueron halagos y, como no podían faltar, estuvieron las críticas a su cuerpo.

Adamari López: más invencible que nunca dio un mensaje inspirador

Como se dijo antes, hace unos días, la puertorriqueña tomó una importante y valiente decisión que, sin dudas de antemano sabía que iba a ser cuestionada por todos. Pero no le importó, porque el mensaje que quería dar iba más allá de cualquier ataque.

En dicha fotografía, se la vio posando feliz y sonriente en bikini. La actual conductora tenía claro que esa instantánea en traje de baño iba a dar la vuelta al mundo y mucho más ahora, que ha bajado demasiado de peso y su figura no deja pasar miradas.

Sin embargo, con lo que la gente no contaba es que Adamari López no utilizaría ningún tipo de filtro, esa herramienta que la mayoría emplean para no mostrar la realidad de su imagen y sus vidas.

Consciente de todo lo que iba a pasar, la también actriz asumió que no dudó en publicarla. Incluso, sintió que era lo que tenía que hacer. Específicamente su defensa ante una entrevista con Molusco TV fue:

"Yo vi la foto y dije, '¿sabes qué? La voy a subir' porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho”, sentenció la boricua.

Más invencible que nunca, con unas palabras sumamente inspiradoras, Adamari López puso la realidad sobre la mesa, en donde el cuerpo perfecto es el que uno ama y cuida, pero por encima de todas las cosas, no finge.

Gracias por esa transparencia y tu hermoso testimonio, querida Adamari. ¿Qué opinión te merece a ti?