Los famosos más elegantes que asistieron a la fiesta de cumpleaños de Gigi Hadid

Gigi Hadid festejó su cumpleaños número 27 con mucho estilo. Los invitados le hicieron honor y asistieron muy elegantes a su fiesta, tal y como había pedido la modelo en el dress code. Entérate quiénes fueron todos los famosos que la acompañaron en su día especial.

La modelo estadounidense Gigi Hadid junto a sus amigos y familiares festejaron con mucho estilo en Zero Bond, ubicado en la ciudad de Nueva York. La fiesta de su cumpleaños fue el sábado 23 de abril. Como no podía ser de otra manera, ella estaba bellísima, pero los famosos que asistieron, no se quedaron atrás.

Muy elegantes: La familia en la fiesta de cumpleaños de Gigi Hadid

Su madre, Yolanda Hadid se hizo presente con su novio José Jingoli, mientras que el hermano de Gigi, Anwar Hadid y su padre, Mohamed Hadid llegaron solos. Por su parte, el novio intermitente de Gigi, Zayn Malik, no se hizo presente. Cabe recordar que es la expareja, con quien tuvo a su hija Khai, de 19 meses, se separó en octubre de 2021 en medio de varias denuncias.

El clima en Manhattan fue especialmente cálido. Los invitados de Gigi Hadid lucieron sus mejores atuendos primaverales. Verlos a todos tan elegantes al entrar al restaurante fue como un mini desfile de moda.

Cada uno resultó ser más audaz que otro. Por su parte, la propia cumpleañera Gigi Hadid lució un look de encaje blanco de Dion Lee. Llevó un corsé, un abrigo y unos pantalones a juego. Con joyería de perlas de Jacquie Aiche remató el look monocromático y por qué no angelical, con zapatos blancos.

Su hermana Bella Hadid, tuvo un look más oscuro y sensual. Lució un chaleco a rayas y una minifalda, con botas negras puntiagudas y un pequeño bolso de hombro.

Los looks de los famosos en la fiesta de cumpleaños

En el caso de Blake Lively y Emily Ratajkowski eligieron los colores de alto impacto. Lively usó un minivestido ajustado fucsia de Sergio Hudson y lo combinó con un bolso de mano rojo brillante y zapatos de tacón bien altos. Mientras, Ratajkowski usó un maxi vestido con cut out en tono rojo brillante y azul.

Marta Hunt también se hizo notar y apostó por un traje de estética masculina oversize al que le sumó unos zapatos masculinos, un crop top y un bolso de mano color nude de Bvlgari.

Quien lució un outfit más distendido, fue Helena Christensen. Ha sido la más 'casual' de la fiesta, aunque llevó unos botines de STARK&CHRISTENSEN, la marca que tiene junto a Camilla Stærk. Sin dudas, aprovechó la fiesta que estaría repleta de estilo para dar a conocer al mundo sus creaciones.

Todos fueron con looks llamativos y eso hizo pensar que hubo un dress code en la invitación de cumpleaños y así fue. El memorando era claramente vestirse para impresionar. ¡Logrado! ¿Quién te ha gustado más?