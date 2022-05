Así es Valentina Pinault, la hija de Salma Hayek y heredera de una impresionante fortuna

Hace unos días, Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault, posaron juntas por primera vez para la portada de Vouge México y Latinoamérica. La sangre no es agua, y así quedó demostrado en esta aparición de la actriz y la futura heredera de la marca internacional Gucci. Esta publicación causó revuelo porque muestra la estrecha relación que tienen madre e hija, y además describe como es la futura heredera del imperio de su padre, el empresario francés François Henri Pinault, accionista de importantes marcas de lujo como Gucci, Yves Sanit Laurent y Puma, entre otras.

Valentina nació el 21 de setiembre de 2007, en Los Ángeles, California, y es hija de la actriz Salma Hayek y el presidente de un conglomerado de marcas Premium, François Henri Pinault. Además de la nacionalidad estadounidense, tiene la francesa y la mexicana. Con sus 14 años habla tres idiomas, pero el español es el que más disfruta hablar con su madre. “Cuando estamos con más personas me gusta hablar porque es como un secreto porque nadie habla en español, porque con mi papá hablo en francés” dijo la joven. Por su parte, Salma confesó “le hablo en español si no quiero que nos entiendan los que están alrededor. Además, creo que refuerza la unidad, el vínculo familiar, fortalece los lazos que tenemos”.

Valentina vive con sus padres en distintos países. Estados Unidos, Inglaterra o Francia, y esto se da por temporadas, dependiendo de la agenda de trabajo de sus famosos papás. Es la única hija de Salma y Pinault, pero tiene tres medios hermanos fruto del primer matrimonio del empresario.

A pesar de tener una vida llena de lujos, Valentina disfruta de los placeres sencillos de la vida, como caminar al aire libre, salir con amigos, escuchar música, escribir, y dedicar su tiempo libre a la jardinería. Lo que sí tiene en claro es que quiere ser cuando comience a desarrollarse profesionalmente. “Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre cuatro. Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser complicado ser directora si no tienes la experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, aclaró la hija de Salma.

En 2020, el sitio web Electric Ride On Cars, especializado en las familias más ricas de los famosos, publicó una lista de niñas y niños más ricos, en la que Valentina aparecía en el Top 10, con una fortuna valuada en más de 12 millones de dólares.