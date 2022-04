Así fue el día que Angela Aguilar conoció a Joaquín Sabina

Conocer a uno de sus más grandes ídolos musicales, Joaquín Sabina, fue el sueño cumplido para Ángela Aguilar. Y sí, la joven artista vivió el sueño de todo fan y lo compartió en un video para todos sus seguidores contando todo con lujo de detalles. ¡Muy emocionada!

Fue un sueño hecho realidad conocer a su máximo ídolo musical. La más pequeña de la Dinastía Aguilar, Ángela Aguilar, compartió a través de su videoblog el día en el que conoció al cantautor español Joaquín Sabina. Confesó que desde pequeña es uno de sus cantantes favoritos y en ese momento, se quedó sin palabras.

El día que Angela Aguilar conoció a Joaquín Sabina

Además de que es parte de una de las familias más talentosas de México, Ángela Aguilar tiene sus propias influencias musicales. Aunque probablemente muchos no se lo esperaban, para la joven, Joaquín Sabina siempre fue una de sus más grandes inspiraciones.

Sucedió en la noche de la vigésima segunda entrega de los Latin Grammy 2021. Ángela Aguilar era una de las invitadas de honor al evento y en el transcurso de la noche, se encontró con el intérprete de “19 días y 500 noches”.

Según contó, al verlo quedó en shock inmediatamente. Es que lo tuvo al cantautor español de repente frente a frente y no pudo contener su emoción. “Nunca en mi vida me he sentido en shock, casi nada me sorprende la neta pero conocí a Joaquín Sabina” confesó demostrando su felicidad.

Luego, siguió contando más en detalle: "Estaba yo sentada, cuando de pronto lo veo. Me puse nerviosa, me puse roja, tomé un vaso de agua, se me cayó; estaba a punto de desmayarme. Mi madre me pidió una Coca Cola. Ahí estaba él: mi vista estaba dirigida a Joaquín Sabina. Él estaba ahí, al lado. Entonces, casi muero, porque me dicen 'te toca cantar'".

Asimismo, también contó muy feliz que Sabina, luego le envió un video donde la saludaba y le enviaba un enorme abrazo: “Te mando un abrazo enorme que no pudimos hacerlo en vivo” ya que en el momento en que se cruzaron no pudieron interactuar porque ella tenía que salir a cantar al escenario el tema "Ligia Elena", compuesto por Blades y Willie Colon.

Sin dudas, Ángela Aguilar guardará este encuentro como una de las anécdotas más importantes de su vida. Y tú, ¿Con qué cantante te gustaría encontrarte?