Así de bonita luce la hija de Natti Natasha y Raphy Pina

El 2021 fue uno de los años más importantes para la dominicana Natti Natasha, ya que no solo tuvo una propuesta de casamiento sino que también fue madre por primera vez. Claramente, el productor musical y manager de ella, Raphy Pina llegó a su vida para cambiarla por completo. A estas grandes noticias personales se le suma grandes logros en la música que la convirtieron en una cantante de primer nivel.

Asimismo, desde que se mostraron juntos por primera vez en el mes de enero del 2021, han publicado varios posteos demostrando el gran amor que hay en la pareja. Luego, a partir de ese momento ambos famosos han realizado diversos posts sobre lo bien que la pasan juntos como así también sobre la llegada de primera hija Vida Isabelle.

El 22 de mayo del año pasado, la cantante y su prometido, Raphy Pina, dieron la bienvenida a su primera hija. De acuerdo con el comunicado, Vida Isabelle pesó 6.8 libras y midió 20 pulgadas. La bebé nació en el South Miami Hospital. En su momento Natty Natasha escribió en la redes: "Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”.

La popular cantante y el famoso productor le crearon una cuenta de Instagram donde comparten fotos de ella y lo mucho que ha crecido en estos casi 11 meses de vida. El perfil que está bajo el nombre "Queen Vida" y tiene casi dos millones de seguidores. Claramente cuando ambos comparten una foto de ella sus fans se derriten de ternura y les dedican lindas frases. Hace unas horas publicaron una foto donde se ve lo bonita que está actualmente.

El documental

A fines del año pasado se estrenó “Everybody loves Natti”, un documental en el que Natti Natasha comparte los detalles más importantes de su vida cotidiana.

Su vínculo con su pareja, su vida en Miami, y el trabajo diario en su carrera musical se reflejan a la perfección en la producción de “Prime Video”.