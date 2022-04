Un hombre de palabra: Rauw Alejandro y un inolvidable gesto con una fan

En el marco de su World Tour 2022, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro visitó México y sorprendió grandemente a una de sus fanáticas.

Se trata de la joven Natty Pome, que la tarde previa al concierto compartió a través de su cuenta de Twitter que asistirái a ver por primera vez a Rauw Alejandro, y aunque iba sola, estaba decidida a disfrutarlo a lo grande.

Al conocer esto, el puertorriqueño, demostrando su humildad y su grandeza, respondió el twwet de la joven diciendo: “Pues, como te atreviste a ir sola!! sin esperar por nadie!! Solo por ese acto de amor, de cora!! te veo en el backstage para tirarnos una foto, mi equipo te va a escribir", le comentó el cantante.

Luego, como le prometió, su equipo la contactó para que no solo tuviera un buen asiento en el concierto, sino para garantizarle fotos junto al novio de Rosalía.

"Les juro que no me lo creía y no podía dejar de llorar", dijo la joven en un video en el que lo cuenta todo.

La chica llegó al concierto muy nerviosa, se puso en contacto con el equipo de seguridad del cantante, quienes la condujeron hasta donde estaba el artista y se tomaron varias fotos.

Y como si el detalle fuera poco, luego Rauw, sin que ella lo esperara, le dedicó Tattoo, una de las canciones más populares de su repertorio.

“Así se sintió ser la favorita de Dios”, compartió Natty en su cuenta de Instagram, sobre un video en el que cuenta la experiencia con su cantante favorito. Seguidamente, en un texto, expresó: “Así fue como viví el mejor día de mi vida. Una experiencia inolvidable, mi primer concierto sola y ver a Rauw en el backstage gracias a eso.

Rauw es el artista más talentoso, humilde, noble y cariñoso que he tenido el privilegio de conocer, me siento eternamente agradecida con él y todo su equipo, fue un detalle hermoso y me siento la más afortunada por haber tenido esta oportunidad.

Los sueños se cumplen. Vayan a los conciertos solas/os, vivirán una experiencia inigualable”, aseguró.

El cantante boricua fue uno de los nominados en la gala de los Grammy que se celebró este domingo en Las Vegas, NV. Su álbum Afrodisíaco compitió en la categoría de mejor álbum de música urbana y mejor álbum urbano latino. En ambas nominaciones, quien se llevó la estatuilla fue Bad Bunny por su material “El último tour del mundo”.