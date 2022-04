Quién es el imitador de Ángela Aguilar

A la mayoría de los famosos en algún momento les aparece un imitador y Ángela Aguilar no podía ser la excepción. Conforme ha ganado popularidad, la hija de Pepe Aguilar no solo fue sumando más fanáticos que la siguen y admiran, sino que quieren ser y cantar como ella. A continuación te contaremos todos los detalles de su imitador.

Talento y carisma: El imitador de Ángela Aguilar

Ahora la cantante Ángela Aguilar se encontró con una gran sorpresa por medio de las redes sociales. Se le presentó un joven que la admira mucho y hasta ya es considerado su "doble”. Al parecer, es un gran imitador de la cantante, pero ella ¿lo despreció?

El imitador se llama Jesús Adrián González Flores tiene 20 años y es de la ciudad de Monterrey en Nuevo León. Cuando se ven sus videos tanto en TikTok como en su Instagram, impacta el parecido que tiene con la cantante en sus expresiones. Sobre todo, en su puesta en escena hasta la forma en que ella toma el micrófono y mueve sus manos.

El imitador de Ángela Aguilar pidió conocerla

Ángela Aguilar es joven, talentosa y con una popularidad que va creciendo día a día. No obstante, tras la noticia de que tiene un imitador, parece que sus actitudes pasaron a ser las de una diva. Y es que, luego de sus polémicas declaraciones contra aquellos mexicanos machistas de sangre, ahora la joven se habría portado un poco mal con su admirador.

La noticia se dio a conocer a través de una serie de videos que fueron recopilados por el Instagram de ‘Univisión Famosos ‘. Allí, se lo pudo ver al joven mexicano Adrián González, originario de la ciudad de Monterrey, que se pronunciaba muy feliz de ver a su artista favorita de visita en su territorio.

Como buen admirador y fanático de la joven, le hizo una petición. Eso sí, nunca se ha definido como el ‘doble’ de Ángela Aguilar, sino como imitador. Sin embargo, demostró que lo hace tan bien, que hasta luce casi idéntico a la cantante: “ÁNGELA, ESTOY AQUÍ AFUERA DE TU HOTEL”, se lo escuchó decir en unos de sus videos.

Con una peluca negra, lentes transparentes, un vestido de flores con tonos de colores y maquillado muy parecido a Ángela Aguilar, el imitador dijo que se encontraba afuera del hotel donde precisamente se hospedaba la joven para su presentación.

“Ángela, estoy aquí afuera de tu hotel, por favor sal, por favor, por favor, por favor, es mi última oportunidad de conocerte, estoy aquí afuera de hotel, te acabo de ver que entraste” decía emocionado arriba de su coche y con la esperanza de que le regalara unos minutos para conocerla.

La respuesta de Ángela Aguilar a su imitador

“Nooo! Oye pero… no manches es idéntico también…” y "Eres lo máximo, vean el arte, se aprendió la mano, hacía hasta mi bailecito" se la escuchó decir a Ángela Aguilar en un video de hace meses. Su reacción fue emotiva, pero solo a través de las redes, porque ante la petición del joven que la siguió a su hotel y sólo le pedía unos minutos para verla, la joven no accedió.

Hasta el momento se desconoce si fue por decisión propia, porque no tenía tiempo o porque no le llegó el mensaje de su imitador en Instagram, pero la hija de Pepe Aguilar no salió a conocerlo cara a cara y nunca se dio el encuentro.

¿Crees que fue un mal gesto de Ángela Aguilar hacia su imitador?