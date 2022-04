A esta edad Ángela Aguilar pisó por primera vez un escenario

No descubrimos nada si decimos que Ángela Aguilar tiene un gran talento. Que hoy a sus 18 años se encuentra consolidada, y considerada como una de las máximas figuras de la música regional mexicana. Hasta hace poco la carrera de la joven cantante se desarrollaba bajo la tutela de su padre, Pepe Aguilar y de su hermano Leonardo, con quienes venía compartiendo escenarios durante varios años.

En 2018, en los Premios Grammy interpretó su versión de “La Llorona” lo que hizo que saltara a la fama como solista. Su primer disco, que tiene como nombre “Primero soy mexicana”, tuvo un gran recibimiento por parte del público y de la crítica especializada. En consecuencia, fue nominada como Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Ranchera/Mariachi y Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. A pesar de ser tan joven, ya cuenta con una importante trayectoria. Es que su experiencia fue creciendo desde muy pequeña, ya que la primera vez que pisó un escenario en público para cantar tenía tan solo 4 años, y lo hizo junto a su abuelo, Antonio Aguilar. En una entrevista, la artista mexicana recordó que esto ocurrió porque su mamá la llevaba a los conciertos de su papá y de su abuelo.

Por esos años se realizó una gira de despedida de Antonio Aguilar, y fue en ese momento que Ángela tuvo la oportunidad de presentarse en público. Hace un tiempo, en una entrevista con Pati Chapoy, la más joven de la dinastía Aguilar hablo sobre esa primera experiencia, y señaló: “estaba muy chiquita, iba a los conciertos de mi papá, a los tres años pisé un escenario por primera vez en la gira de despedida de mi abuelo que fue por todo México y Estados Unidos. Pero me acuerdo específicamente que uno de los Shows más importantes fue en Los Ángeles, en el Gibson, recuerdo que tenía 3 ó 4 años y todo era un juego para mí, de verdad era muy divertido”.

También recordó que tenía 6 años cuando grabó por primera vez una canción, la cual fue una canción en inglés. “Canté de todo y nunca lo he dicho, pero la primera canción que grabé fue una canción en inglés, y fue una de Whitney Houston, entonces grabé la de `I will always love you´, tenía seis años” comentó.