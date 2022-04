Desde que se supo que ya no se hablaban, surgieron muchas más diferencias entre Katy Perry y Taylor Swift. La gran pelea entre ellas comenzó en el año 2011. Pasaron de ser buenas amigas a enemigas acérrimas. ¿Por qué?

Según Katy Perry: “Ella lo empezó y es hora de que ella lo termine” deseando ponerle fin a la pelea con Taylor Swift. Pasaron los años y por su parte Katy ha querido explicar el motivo de la pelea con la cantante y para ello, decidió hablar en una entrevista con James Corden en su show "Carpool Karaoke".

Por qué se pelearon Taylor Swift y Katy Perry

Al parecer, todo comenzó con un malentendido entre sus bailarines. La propia Katy Perry contó que uno de ellos le preguntó si podían ir de gira con Taylor Swift, a lo que ella le contestó que sí, pero con una condición, que estuviesen de vuelta al año, cuando ya ella comenzara su gira.

Cuando llegó el momento, Taylor la acusó a Perry de sabotear su tour y así comenzó el enfrentamiento. Ese sería el insólito motivo por el que Taylor Swift se peleó con Katy Perry. Al poco tiempo, cuando Swift lanzó el tema "Bad Blood" -que parecía que se lo había dedicado a su enemiga-, Perry no quiso salir a responder ni ser partidaria en ese tipo de enfrentamientos. Sin embargo, tenía intenciones de poner punto final a la pelea:

"Ella lo empezó y es hora de que lo termine. Traté de hablar con ella al respecto, pero no quiso” confesó Katy al presentador, a lo que agregó: “Fue un enfado definitivo y luego ella escribió una canción sobre mí. Ok, ¿así es como quieres solucionarlo?".

Luego, para finalizar el tema, concluyó diciendo: "Todo se trata del karma. Creo que las mujeres unidas, no divididas y sin todos estos problemas, arreglaremos el mundo".

Uno de los bailarines de la polémica también contó su parte: “Estuve con Taylor los seis primeros meses. Fue una gran experiencia y es una gran persona con la que trabajar, pero entonces Katy se puso en contacto con nosotros. Estuvimos con Katy dos años y medio, es como de la familia para nosotros. De todos modos casi no estábamos bailando en la gira de Taylor, me estaba aburriendo un poco (…) Taylor es intocable ”.

Taylor Swift y Katy Perry ¿Se amigaron?

Tras varias especulaciones durante unos años, un aburrido día de septiembre de 2016 Katy Perry decidió responderle varias preguntas a sus fans en Twitter y entre una de ellas era: “Colaborarías con Taylor Swift?” a lo que Katy dijo que sí, pero con una condición: “si pide perdón, ¡claro!”.

Siguieron sin hablarse, hasta que en agosto de 2017 la BBC compartió el rumor de que Katy Perry y Taylor Swift volverían a actuar juntas en los MTV Video Music Awards 2017. Sin embargo, eso nunca sucedió.

No obstante, cuando Taylor Swift arrancó su gira ‘Reputation Tour’ el 8 de mayo de 2018 se encontró en su camerino una rama de olivo y una carta de Katy Perry: “Pues acabo de llegar a mi camerino y me he encontrado esta rama de olivo de verdad. Esto significa mucho para mí”.

La diva lo publicó en un vídeo de su Instagram y mostró que la nota estaba acompañada de dos corazones. Se pudo llegar a leer un fragmento que decía: “Ey, vieja amiga. He estado reflexionando sobre nuestros malentendidos pasados y los sentimientos que hay entre nosotras. De verdad, quiero aclarar las cosas...".

¿Crees que haya sido el final de esta insólita pelea o habrá un nuevo episodio en esta batalla de divas pop?