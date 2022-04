¿Se acabó el misterio? Enterate todo acerca de la posible pareja de Jonathan Bailey

En la mayoría de las ficciones se suele aclarar que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Aplicará también a la inversa y cualquier similitud con la ficción puede hacerse realidad? Jonathan Bailey es uno de los personajes más entrañables de la serie Bridgerton pero también es quien siempre generó más dudas entre los fanáticos. Salieron a a la luz una serie de indicios sobre su vida amorosa que pueden llegar a poner fin a esta cadena de misterios. Bailey, ¿está de novio?

En 2020 Netflix estrenó la primera temporada de Bridgerton sin imaginar el éxito en el que se transformaría: una de las tiras más vistas en la historia de la plataforma. Por este motivo, la producción decidió renovarla y el pasado 25 de marzo llegó la segunda temporada. En esta ocasión, Jonathan Bailey fue quien tomó el protagonismo exclusivo de la historia.

Trailer de la segunda temporada de Bridgerton

Ambas temporadas de Bridgerton están basadas en los libros de Julia Quinn. Netflix adaptó la novela El vizconde que me amó donde Anthony, el personaje de Bailey intenta encontrar el amor. En estos ocho nuevos episodios, el primogénito de la familia de alta sociedad de Mayfair anunció sus intenciones de casarse y se convirtió en el soltero más codiciado de la aristocracia.

Muchas jóvenes intentaron seducir al vizconde Bridgerton pero solo una logró cautivarlo: Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley, con quien termino contrayendo matrimonio. Claro que, fuera del set de Netflix, la realidad de Jonathan Bailey es muy diferente a lo que se ve en la pantalla. Bueno, no del todo.

Con la llegada de Bridgerton a la plataforma y su rápida popularidad, muchos fanáticos comenzaron a preguntarse cuál era la verdadera situación sentimental del actor. La insistencia llevó a Bailey a confirmar desde el primer momento su homosexualidad, solo que en aquel entonces se encontraba soltero. Sin embargo, esto parece haber cambiado con el estreno de la segunda temporada de la serie.

Según el portal News Around the World, Jonathan está en pareja con James Ellis, otro actor británico. La posible pareja fue vista teniendo una romántica cena en Notting Hill con una complicidad manifiesta entre ellos. Lo cierto es que ésta no es la primera vez que ambos intérpretes fueron vistos en público.

El vínculo entre Jonathan Bailey y su posible novio, James Ellis, data de 2019 cuando aparecieron juntos en público durante uno de los momentos más felices del protagonista actual de Bridgerton, ya que estaba festejando el haber ganado un premio Oliver de teatro. Según algunos de los presentes de ese día, cuando Bailey recibió el galardón se besó apasionadamente con su pareja.

De todas maneras, el intérprete de Anthony nunca realizó comentarios respecto a su relación, ni para confirmarla ni para desmentirla. El actor no sólo prefiere mantener un perfil bajo sino que tampoco tiene interés en hacer de su vida privada algo público. Ni siquiera en su perfil de Instagram podemos encontrar huellas de James. Tendremos que esperar hasta la tercera temporada de Bridgerton para revelar definitivamente el misterio. Tal vez, el actor se abra un poco más con el público y se anime a contar con quién comparte sus días fuera del set de rodaje.