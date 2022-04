Qué tuvo de especial el cumpleaños de 18 de Ángela Aguilar

¡Un cumpleaños feliz! Fue el 8 de octubre de 2020 que Ángela Aguilar cumplió sus 18 años y todo México estuvo de fiesta al igual que ella. La cantante, aunque se encontraba de gira, se dio su gusto y se consintió festejando a su manera, arriba de un escenario. Sin embargo, en un momento inesperado, esa celebración tuvo algo especial.

Un cumpleaños especial: Ángela Aguilar no se olvidará de sus 18 años

Recordando aquel día donde Ángela Aguilar cumplió sus 18 años, hubo algo especial que no se esperaba. Sus fans le dieron la primera felicitación masiva cuando interrumpieron el concierto que estaba dando junto a su familia en Estados Unidos. Al unísono, junto a Pepe Aguilar le cantaron “Las mañanitas”, lo que provocó que la joven se emocionara.

El momento estuvo acompañado por una banda de regional mexicano y sin dudas pasó a ser uno de los momentos más inolvidables en la vida de la joven. Como si fuera poco, al finalizar se fue junto a su familia a un exclusivo restaurante donde disfrutaron de una comida donde a la cumpleañera se la vio completamente feliz. El lugar, para su sorpresa, estaba decorado con globos, flores y un pastel.

Muy emotivo: Ángela Aguilar recibió mucho amor

Por su parte, Pepe Aguilar también le dedicó un conmovedor mensaje a su hija, a través de las redes sociales. Con una muestra de amor incondicional, le dijo: “Hija querida, no hay palabras que describan exactamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y cómo has llegado a eso, es un lujo guiarte, aprender de ti (y contigo) y descubrirte cada día…”

El cantante, emocionado finalizó: “Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá. Eres ya toda una mujercita hecha y derecha y apenas estamos comenzando”, el mensaje venía acompañado de una fotografía donde se los ve a ambos compartiendo el escenario.

Además de las felicitaciones de sus fans y de su padre, también apareció un saludo especial de su hermano Leonardo, quien con enorme cariño se expresó: “¡Mi hermana, colega, maestra, ídola! Ha sido un honor poder crecer contigo a través de estos últimos 18 años. Como te lo dije ayer, estoy muy orgulloso de la persona que eres”.

¿Cómo la recuerdas a Ángela Aguilar cuando cumplió sus 18 años?