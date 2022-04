La madre de Paulina Rubio rompe el silencio y habla sobre el cáncer de páncreas que padece

A pocos días de que se diera a conocer públicamente que Susana Dosamantes fue diagnosticada con cáncer de páncreas, la mamá de Paulina Rubio habló sobre su estado de salud y los estudios que ya puso en marcha para llevar a cabo el tratamiento.

La primera actriz mexicana decidió romper el silencio con la periodista Patricia Chapoy, quien al enterarse de la triste noticia intentó comunicarse con ella aunque al principio sólo recibió negativas y un pedido de paciencia por parte de Susana.

“Te haré saber cómo va todo, estoy haciéndome el check up, mi marido también”, notificó Dosamantes a Paty Chapoy a través de una nota de voz vía WhatsApp. “Pero ya sabes que aquí uno tiene que confesar si vas a operarte las hemorroides o las adenoides. Te mantengo informada. Ahí ando en check ups porque soy muy prevenida”, concluyó la actriz a quien se la escuchó muy animada a pesar de su estado de salud.

La periodista Chapoy dio a conocer dicho audio en Ventaneando, su programa televisivo que se trasmite por Televisión Azteca.



Dosamantes, a quien recientemente vimos como Eva Montiel en la telenovela Si nos dejan, no sólo habló de su salud, también prometió a la periodista mexicana contar algunos pormenores de sus ex yernos, Gerardo Bazúa y Nicolás Vallejo “Colate”. “Mucho para platicarte querida, que andan los niños (refiriéndose a sus ex yernos) haciendo sus desmanes como siempre, aprovechando que Pau saca libro, ellos sacan libro”, concluyó Susana.

Paulina Rubio escribió un emotivo mensaje a su mamá

A raíz del estado delicado de su mamá, Paulina, “la chica dorada”, escribió en las redes sociales un emotivo mensaje para su mamá.

“Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable”, escribió Paulina Rubio junto a una serie de fotografías donde aparece junto a su famosa mamá.

“Estás en muy buenas manos, sé que los médicos que te atienden, lo hacen con el corazón. Susana no necesito decírtelo porque ya lo sabes TE AMO y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano. Sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan. Bobe tus nietos te aman. Todos juntos de tu mano mamita hermosa”, concluye el mensaje que “la chica dorada” dedicó a su mamá.

Paulina compartió diversas fotos junto a Susana en las que se muestra en diferentes etapas de su vida, desde que es una bebé, hasta cuando ya es una famosa cantante.