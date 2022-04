La razón por la que Jessica Alba se niega a las escenas de desnudos

La realidad, es que hace tiempo que Jessica Alba ha dejado en claro su postura de negarse a realizar escenas de desnudos. Sin embargo, más allá de que se agotó de que todos la vieran como una figurita con un cuerpo bonito, tuvo otras razones totalmente comprensibles.

La sensualidad no es prioridad para Jessica Alba

Ya en 2010, para la revista Escarlata confesó: “No, nunca haré una escena de desnudo. Puedo actuar sexy y usar ropa sexy, pero no puedo desnudarme. Vengo de una familia muy católica, por lo que no se consideraba bueno hacer alarde de uno mismo. como eso”. Esa, probablemente fue una de las primeras veces donde la actriz ya alzaba su voz aclarando su línea de pensamiento.

No obstante, tras pasar los años, entre su talento y belleza indiscutible, las propuestas no cesaban. Sin embargo, siempre se mantuvo en la misma postura y salió a contar la verdadera razón por la que se niega a las escenas de desnudos. La actriz tiene muy claro cuáles son sus prioridades, entre ellas, sus hijos y hasta ¿Qué pensaría la abuela?

Jessica Alba se niega a escenas de desnudos ¿Por qué?

“No quiero que mis abuelos vean mis tetas. Eso es”, dijo para Glamour durante su edición de junio en el año 2014. A lo que agregó: “Sería extraño en Navidad. Y, quiero decir, realmente, si miras las películas que he hecho, desnudarme nunca ‘elevaría’ la imagen”.

A pesar de su firme postura de no desnudarse, sus personajes sí lo han hecho. Fue en 2010, El Daily Mail informó que había una escena en la que el personaje de Alba aparecía desnuda en la película Machete.

Pero claro, la aclaración se dio a conocer inmediatamente. La escena del desnudo fue alterada digitalmente. De esa manera, es que le quitaron la ropa interior y su representante lo confirmó:

“Jessica ha sido firme en su determinación de no aparecer desnuda en películas desde el comienzo de su carrera” dijo el publicista de la actriz, a lo que luego explicó en detalle:

“La decisión de quitar digitalmente la ropa interior de la escena de la ducha en Machete fue una que ella y Robert Rodríguez hicieron juntos, que serviría a su visión de la película, además de honrar sus convicciones personales con respecto a la desnudez. Está muy orgullosa de la película y defiende las decisiones creativas que ella y Robert tomaron sobre esta escena”.

Jessica Alba tiene otra razón para no hacer desnudos

Jessica Alba tiene otra razón y muy válida para negarse a aparecer desnuda en una película. Según su mirada y probablemente la de muchos otros, Hollywood puede llegar a ser un lugar despiadado y aterrador. La estrella explicó hace muchos años, que se moría de hambre cuando era adolescente y todo lo hizo en un esfuerzo para minimizar sus curvas y de esta forma tratar de captar menos la atención de los hombres espeluznantes que solo la hacían sentir un objeto.

En la misma entrevista contó: “Dejé de comer mucho cuando me convertí en actriz. Me hice ver más como un niño para no recibir tanta atención”.

Claramente, Jessica tiene válidos y hasta desgarradores motivos para negarse a las escenas de desnudos. ¿Estás de acuerdo con ella?