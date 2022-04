Así de grandes están hoy los hijos de Jessica Alba

Los años pasan y Jessica Alba se mantiene exactamente igual, por lo que es difícil imaginar que ya tiene hijos “grandes”. Junto a su esposo Cash Warren crían a Honor, de 13, Haven, de diez, y Hayes, de cuatro; un trío bastante variado, que abarca todas las edades y distintas etapas, lo que ha significado todo un desafío para la pareja.

La realidad es que los tres niños son muy parecidos a su mamá, pero la que más sorprende por su increíble parecido con Jessica Alba es Honor, la hija mayor. Muchos se animan a decir que es un mini clon de la actriz, mientras que otros remarcan que parecen hermanas y no madre e hija.

Jessica Alba es madre de cinco

A comienzos de este año la estrella publicó una foto con su esposo, Cash Warren, y sus hijos, en donde daba una sorprendente noticia. Se sumaron dos integrantes más a su familia: dos adorables cachorritos. Pero lo que más sorprendió a todos sus seguidores es lo grande que están los niños, checa como lucen:

Jessica Alba compartió varias imágenes de los pequeños perritos olfateando alrededor de su amplio patio y escribió: "y de repente, me convertí en mamá de 5, conoce a nuestros nuevos bebés Dolly y Lucy (abreviatura de Lucille y Dolores)".

Los fanáticos se volvieron locos por las fotos y escribieron: "Qué foto tan hermosa" y "¡¡Awwwwww que linda!! Felicidades". Algunos leyeron primero el pie de foto sin mirar la foto y pensaron que había tenido dos hijos más.

La fundadora de Honest Company adora ser madre, pero admite que es todo un desafío. "No te abrumes tratando de hacer todo a la vez", dijo durante una entrevista. "Planea lo que puedes hacer ahora y lo que llevará más tiempo".

"No seas duro contigo mismo. Hacer todo lo posible para estar presente donde sea que estés es lo importante", agregó. "Tómate un tiempo para comer sano y mantenerte activo. Vale la pena recargar energías una vez a la semana: duerme, ten una cita nocturna o una noche de chicas y bebe un poco de vino".

Para mantener una buena comunicación con su hija mayor y asegurarse de que pudiera entender a la adolescente, incluso comenzó sesiones de terapia con ella.

Jessica Alba explicó: "Sentí que mi relación con mis padres realmente sufría porque no sabían cómo comunicarse conmigo y cómo necesitaba que me criaran. Así que no quería esa ruptura con Honor, así que fuimos juntos a terapia".

La actriz ha hecho todo lo que tiene a su alcance para mantener una hermosa y sana relación con todos sus hijos.

¿Qué te parece la decisión de Jessica Alba de ir a terapia junto a su hija mayor?