Así fue la carrera de Gal Gadot en Miss Universo

Actualmente, Gal Gadot tiene 36 años y fue madre por tercera vez. Es famosa por haber interpretado a Diana Prince, más conocida como Wonder Woman o La Mujer Maravilla, un personaje emblemático de DC Comics. Antes de dedicarse a la actuación, se presentó en el concurso Miss Universo y llamó mucho la atención. ¿Por qué?

Gal Gadot nació un 30 de abril de 1985. Llegó a formar parte del ejército de su país, como también, fue modelo y reina de belleza. En el marco de su último cumpleaños, se recordó el día que fue Miss Israel como también cuando se autosaboteo para no ganar Miss Universo.

¿Cómo fue la carrera de Gal Gadot en Miss Universo?

Desde que era niña, la madre de Gal Gadot la hacía participar en diferentes concursos de belleza. Fue así como, dos años antes de ser parte de las Fuerzas armadas israelíes, su mamá la inscribió en el concurso Miss Israel. Tenía apenas 18 años cuando se coronó y ese mismo año, también representó a su país en el concurso Miss Universo.

Durante una entrevista para Rolling Stone dijo: "Sabía que no quería ganar Miss Universo. No era lo mío. Para una joven de 18 años parecía demasiada responsabilidad". Asimismo, confesó que la decisión de querer perder fue a propósito porque no quería que la relacionaran con ese ámbito:

"Perdí victoriosamente", afirmó. Luego, en una entrevista para W Magazine también confesó: "Llegaba tarde a todos los ensayos y no usaba los vestidos adecuados para el desayuno. Incluso recuerdo que Paula Abdul, quien era parte del jurado, me hizo una pregunta y yo estaba como: 'Lo siento, mi inglés no es tan bueno'”.

Gal Gadot lejos de Miss Universo y cerca de ser una mujer maravilla

Claramente, Gal Gadot no tenía intenciones de dedicarse al mundo del modelaje y mucho menos a tener que formar parte de todo lo que requiere ser una Miss Universo. Incluso, llegaron a decirle que era hermosa, pero que no se arreglaba como correspondía para estar participando en semejante concurso. Tras su derrota anunciada y luego de servir en las Fuerzas de Defensa de Israel, decidió dedicarse a estudiar leyes. Así fue que su paso por Miss Universo fue fugaz, pero quedó como una gran anécdota en su vida.

Al poco tiempo, un director de casting le pidió que hiciera una audición para ser una chica Bond y ella se negó porque estaba estudiando y consideraba que era “demasiado seria e inteligente para ser actriz”.

Finalmente, esa audición la alejó completamente del mundo Miss Universo como también de las leyes y se ganó el papel de Gisele Yashar en la saga de Rápidos y Furiosos. Posteriormente, otra oportunidad de trabajo la llevó a ponerse el traje de La Mujer Maravilla. Desde entonces, su carrera fue evolucionando gracias a su innegable talento.

