Felicidad absoluta: Gal Gadot anunció que será madre por tercera vez

El presente de la talentosa actriz israelí, Gal Gadot es verdaderamente maravilloso tanto en lo profesional como así también en lo personal. Teniendo en cuenta esto último, la bella modelo hizo un anuncio, hace algunas horas atrás, que dejó cautivados a todos sus seguidores en las redes sociales.

El mismo tiene que ver con que será madre por tercera vez. Esta gran noticia la comunicó a través de su cuenta oficial de Instagram donde compartió una foto de ella junto a su familia en la cama. Allí se puede ver como sus dos pequeñas hijas y su esposo acarician el vientre de ella con una gran sonrisa en sus rostros. Además en la descripción de la misma Gal escribió el siguiente comentario: "Here we go again ❤✋🏻🧿".

Recordemos que una de las protagonistas de la película, "La liga de la justicia", está casada con el empresario Jason Varsano desde el año 2008 y con famoso inmobiliario tiene dos hijas más llamadas Alma y Maya que tienen 9 y 3 años respectivamente, lo que marca la hermosa familia que han formado hasta el momento.

Por otra parte, recientemente, vimos a la hermosa actriz estar presente en los Globos de Oro el domingo pasado cuando presentó una de las categorías y decidió mantener esta feliz noticia en secreto. En tanto que durante la alfombra roja la vimos lucir un minivestido de color blanco que fue el centro de atención de los fotógrafos.

Allí la talentosa artista, desfiló luciendo un diseño aperlado de Givenchy. Mientras que su look lo completó con joyería de la reconocida marca Tiffany & Co. En tanto que para los críticos de moda, Gal Gadot, fue considerada como una de las mujeres más elegantes de la ceremonia.