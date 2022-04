La historia detrás de la lujosa mansión de Robbie Williams

El reconocido cantante Robbie Williams vendió una de sus propiedades más excéntricas, la lujosa mansión que se encontraba ubicada en Wiltshire, Inglaterra. Tras varias características, la propiedad tenía una historia detrás que llamaban la atención de las personas que se acercaban al lugar. ¿De qué se tratará?

Esta lujosa mansión se la conoce como la “mansión embrujada”. Sí, esa es parte de la historia detrás debido a los rumores de hace años. Al parecer, debido a eso, el músico tuvo que bajar el precio de forma drástica.

La vendió: La historia de la lujosa mansión de Robbie Williams

Dicha propiedad fue adquirida por Robbie Williams en el año 2008. En ese momento pagó 12 millones de dólares. Mientras que, durante la pandemia muchas de las casas ubicadas en zonas rurales en Inglaterra aumentaron más del 10 por ciento -debido a la gran cantidad de personas que se mudaron- el cantante, por el contrario, tuvo que bajarle el valor.

La historia detrás de la lujosa mansión manifestaba que estaba embrujada desde hace décadas, y por eso hizo que la misma se desvalorice. El valor era cercano a los 18 millones de dólares, pero el cantante la tuvo que vender a tan solo 9 millones.

La historia de terror fue más allá de los rumores: "Hay cuatro cuartos de los que sospecho. Me da escalofríos. Teddy, nuestra hija, estaba durmiendo en uno pero la saqué. Ella me contó que tenía miedo y que no le gustaba esa casa. Le respondí que a mi también me daba miedo y que no quería que siguiera durmiendo en ese lugar" fueron las palabras textuales del cantante.

Como si fuese poco esa escena, Robbie Williams también tuvo un reencuentro sobrenatural con Trixie, su mascota terrier escocés, que ya estaba fallecido y a quien creyó haber visto jugando con su hermana.

“Mi hermana llegó a casa y miré hacia abajo y allí estaba Trixie saltando sobre sus piernas. Luego miré hacia atrás y Trixie ya no estaba”.

Cómo era la lujosa mansión de Robbie Williams

La mansión es de ensueños. Se construyó en el siglo XVIII y tanto por dentro como por fuera, es bellísima. Cuenta con 29 hectáreas, canchas de tenis, de fútbol y una pileta de 23 metros de largo. Posee un hangar para helicópteros y un gimnasio completamente equipado, entre muchas otras comodidades. Para las visitas, posee un hospedaje en una casa adicional.

Fue en el año 2020 que Robbie Williams sin querer, manifestó que la casa estaba embrujada porque con sus hijos habían vivido algunos hechos excepcionales, particularmente en sus habitaciones. Incluso, reveló que había una habitación en particular, que era sumamente terrorífica y se trataba de la suya. A partir de allí, la mirada de todo su esplendor y lujo, comenzó a desvanecerse para cualquiera que pudiese estar interesado. Por ello, la gran rebaja del precio.

¿Crees que sea cierta la historia que hay detrás de la lujosa mansión de Robbie Williams?