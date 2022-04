El momento más machista en la historia de los Premios Oscar, se dio antes de la agresión que recorrió todas las redes sociales. Muchos han opinado acerca de este suceso y el machismo que concierne sobre un chiste que estaba fuera de lugar.

Hoy duele recordarlo: El momento más machista en la historia de los Premios Oscar

Pasaron los años y al recordarlo, duele. El momento más machista en la historia de los Premios Oscar fue cuando Seth MacFarlane hizo la ceremonia en el año 2013. El creador no paró con bromas de alto calibre como “después de la actuación de Adele, Rex Reede vendrá a opinar sobre ella”. Cabe recordar que Reede es el periodista cinematográfico que generó mucha polémica cuando describió a la actriz Melissa McCarthy como “tiene el tamaño de un tractor”.

Verdaderamente fue un disparate, porque hace solo 9 años a alguien le pareció "normal" semejante apología de la misoginia en una gala tan importante que es vista por mil millones de personas. En fin, hoy es intolerable y pasó a ser uno de los incidentes que jamás se olvidará en los Premios Oscar.

El momento más machista de Chris Rock en los premios Oscar 2022

Verdaderamente fue un chiste machista, que estuvo dirigido hacia Javier Bardem, pero sobre todo a Penélope Cruz. Todo sucedió previo al famoso bofetón que le dio Will Smith al humorista Chris Rock por la broma de muy mal gusto que le hizo a Jada Pinkett Smith y su cabello.

Dicho momento, uno más en la historia machista de los Premios Oscar, se convirtió en el preludio de la noche. Después de analizar los distintos nominados en la categoría a Mejor Actor, Rock se detuvo a remarcar el hecho de que tanto Javier Bardem como Penélope Cruz se encontraban juntos entre los nominados para llevarse la estatuilla a Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente:

"¿Sabéis quién tiene el trabajo más duro de esta noche?". Sin embargo, el humorista prefirió referirse a ambos como "Javier Bardem y su mujer". El chiste quizás molestó bastante, aunque los presentes prefirieron dejarlo pasar. Al parecer, Chris Rock demostró ser incapaz de referirse a la destacada actriz por su nombre, sabiendo que ya tiene en su haber un premio Oscar y otras 2 nominaciones, entre otros premios.

Rock se puso en una postura muy machista optando por degradar a Penélope Cruz a la categoría de 'mujer de', como si por ella misma no tuviera una amplia carrera a sus espaldas ni estuviera entre las nominadas entre los premios más importantes de la noche:

"Javier Bardem y su esposa están nominados" dijo y a continuación, como si fuese poco dio a entender que la actriz no alzaría la estatuilla a lo que le advirtió a su esposo Bardem de que no podía llevarse el premio. De hecho, para rematar, bromeó asegurando de que seguro estaría rezando para que Will Smith le ganara a su esposa.

En ese momento, el chiste provocó algunas sonrisas de los allí presentes y hasta el del propio Will Smith, quien nadie se imaginaría que en pocos segundos más tarde se levantaría de su asiento para propinarle una bofetada al humorista.

Otro episodio inolvidable en los premios Oscar

Después de semejante momento machista, el hecho que quedará en la historia de los premios Oscar fue cuando el comentario de Chris Rock haciendo alusión a la alopecia de Jada Pinkett Smith. En concreto, Rock se refirió a la actriz como la nueva teniente O'Neil y hasta le preguntó cuándo saldría la continuación de la clásica película: "Jada, te quiero. No puedo esperar para ver G.I. Jane 2".

Algo que, en el momento también pareció que hacía reír a gran parte de los allí presentes, incluyendo al mismo Will Smith, terminó siendo el episodio más destacado de la noche. Vale destacar que para Jada Pinkett Smith, ese momento no fue nada gracioso y hasta lo demostró con su rostro que no le había gustado nada que el presentador se metiera con su trastorno.

El resto, terminó siendo historia ya que se vio en todo el mundo cómo Will Smith subió directamente para darle un tortazo al humorista luego de pedirle que dejara de hablar de su mujer de una vez.

¿Qué otras polémicas recuerdas de los Premios Oscar?