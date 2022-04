¿Cuánto cuesta el bolso que Kanye West le regaló a su nueva novia?

El rapero Kanye West, expareja de Kim Kardashian, sorprendió a su nueva novia, Chaney Jones, con un extravagante bolso de US$ 275 mil.

Se trata de un ejemplar de la firma Birkin, pero según el sitio Page Six Style, en este caso, es una versión extremadamente rara, de Privé Porter. Aparentemente, poseer ese bolso tan particular era el sueño de Chaney Jones, porque se trata de un artículo ‘muy, muy raro’ que ya no se encuentra en circulación comercial.

Según Page Six, Jones deseaba tener la versión exacta "no en circulación" de la bolsa de Prive Porter, luego de lo cual el diseñador de Yeezy aseguró la entrega de la bolsa plateada metálica a la casa de la joven de 24 años en Houston el martes.

Mediante FaceTime, mientras la modelo se encontraba en Houston, su novio de 44 años pudo ver el momento en que ella recibió el paquete con el exclusivo regalo, en la noche del martes 29 de marzo, y observar su reacción de emoción al verlo.

En febrero, Kanye West compró cinco Birkin para su entonces novia Julia Fox y sus amigas por su 31 cumpleaños. Para ese recorrido, West encargó a la estilista y compradora personal Michelle Lovelace que asegurara los productos.

Los bolsos Hermès Birkin son productos que por lo general no se pueden comprar en las tiendas, solo se encuentran en el mercado de reventa, donde su valor comienza en los US$ 10 mil y ronda las seis cifras para versiones raras.

Privé Porter ha vendido numerosos bolsos Hermés a Paris Hilton, Floyd Mayweather, Cardi B y más.

Kanye West terminó su relación con Julia Fox, ha sido visto nuevamente con la modelo Chaney Jones, de 24 años, quien posee un curioso parecido físico con su exnovia, la famosísima Kim Kardashian.

Según el sitio TMZ, Kanye estuvo acompañado de Jones en el backstage de LoanDepot Park en Miami el martes 22 de febrero por la noche para la presentación de Donda 2.

Chaney lucía una expresión seria, pero usaba las gafas de sol idénticas a las de Rick Owens que Kim usó en el primer evento de “Donda” de Kanye en Atlanta en agosto.

Al menos dos de los hijos de Kanye, North y Saint, estuvieron en el evento… pero a diferencia de sus shows recientes en Los Ángeles y Chicago, Kim Kardashian no asistió, porque estaba en Milán.