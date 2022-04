Así reaccionó Luis Miguel al ganar su primer Grammy a los 14 años

Fue en 1984 cuando el pequeño Luis Miguel, por su interpretación a dúo con Sheena Easton del tema “Me gustas tal como eres”, ganó su primer Grammy.

Con 14 años de edad y apenas 36 meses de carrera artística, ‘El Sol’ se convirtió en el cantante más joven en recibir el galardón.

La canción fue escrita por Juan Carlos Calderón y Luis Gómez Escolar. Fue el primer sencillo del álbum en español “Todo me recuerda a ti” que la cantante escocesa que por entonces tenía 25 años, grabó con el objetivo de entrar al mercado hispano.

La categoría que les valió el premio Grammy fue la de “Mejor interpretación Mexicano-Americano”, durante la 27° entrega que tuvo lugar en Los Ángeles, California. Luego de esto, en el mismo año, la canción fue incluida en el disco “Palabra de honor” de Luis Miguel.

“Fue a través de la casa de discos que se pudo lograr este dúo (con Sheena Easton) y la verdad, yo me quedé muy contento de poder haber estado con ella y de poder interpretar esta canción tan bella”, expresó el adolescente Luis Miguel en una de las primeras entrevistas que concedió tras ganar el gramófono.

“Me gustas tal como eres, la estrenamos en México y de ahí tuvo mucho éxito en todo el mundo. Fue una gran emoción para mí, fue algo precioso tener un premio tan bonito”, recordó el cantante en aquel entonces, durante un programa de televisión en el que se presentó.

Con cinco discos grabados, dos películas (Ya nunca más, 1983 y Fiebre de amor, 1984), Luis Miguel también se presentó en un programa en Argentina, para relatar su sentir por haber obtenido un Grammy en su incipiente carrera.

“La verdad, es que todavía no me la creo. Estoy muy contento, no me imaginaba que podía ganar un premio tan importante que significa mucho para el mundo de la música”, comentó LuisMi.

“Llevo tres años de carrera, empecé a los 11 y ahora tengo 14 años. La verdad, estoy muy emocionado, nunca me esperé tener en mis manos un premio que a muchísimos artistas les ha costado tanto”, añadió el adolescente.

Hoy, Luis Miguel se convirtió en el “Rey Sol”, con cuatro décadas de trayectoria artística y giras alrededor del mundo, siendo uno de los intérpretes mexicanos de mayor prestigio a nivel mundial.

Luego de ese premio, ganó un Grammy en 1994 al Mejor Álbum Pop Latino por Aries; en la misma categoría, pero en 1995, recibió otro por el disco Segundo Romance. En 1998 ganó con Romances; en el segmento de Mejor álbum Mexicano-Americano mereció el galardón por México en la piel y en 2019 se alzó con ¡México por siempre! como Mejor álbum de Música Regional Mexicana.