Hasta Carmen Villalobos reaccionó: William Levy enamora a todos en las redes sociales

William Levy es un actor y modelo estadounidense de origen cubano que a lo largo de su carrera se ha convertido en uno de los artistas más representativos del mercado latino. Sus diversas actuaciones lo han hecho ser parte de las telenovelas más importantes del continente como así también de España. Además gracias a estos papeles el talentoso actor ha conseguido grandes premios.

El 2022 no empezó de la mejor manera para William Levy ya que a finales del mes de enero junto a su esposa, la actriz Elizabeth Gutiérrez, decidieron terminar su relación tras casi dos décadas de convivencia. Esta noticia impactó a todos sus fans del continente ya que no podían creer que ambos hayan tomado esta determinación. Ellos eran hasta el momento una de las parejas más consolidadas del medio internacional.

La versión oficial sobre la ruptura de la pareja tiene que ver con que la rutina desgastó la relación y ambos decidieron terminar con la misma para continuar siendo amigos. Ellos tienen dos hijos, sus nombres son Christopher y Kailey que actualmente tienen 16 y 11 años respectivamente. En sus redes sociales se los ve muy unidos a su padre y madre.

Por otra parte, William Levy todavía sigue disfrutando el éxito que está teniendo la telenovela "Café con aroma de mujer" que se puede ver con el gigante del streaming, Netflix. En esta tira el talentoso actor de origen cubano interpretó a Sebastián Vallejo siendo uno de los personajes más queridos por el público femenino de todo el mercado habla hispano.

William Levy recientemente compartió una foto en su perfil de su cuenta oficial de Instagram que no solo demostró lo bien que luce actualmente sino también la gran llegada que tiene con sus fans de todas partes. Sin embargo hubo una reacción en particular que causó una gran sensación en las personas. Su compañera y amiga, Carmen Villalobos, reaccionó a la misma con un like. En varias ocasiones ambos han sido blanco de los sitios de chimentos por rumores que hablan de un amorío entre ellos.