Así fue el debut de Livia Brito en la novela Triunfo del amor

La telenovela El triunfo del amor fue el debut de Livia Brito como actriz y la gran oportunidad que la impulsaría a convertirse en la figura que es hoy en día. Pero la realidad es que no tiene muy buenos recuerdos de sus comienzos , ya que tuvo que pagar “derecho de piso” por ser la nueva.

A través de su canal de YouTube fue la propia Livia Brito quien contó todo lo que vivió en los sets de grabación de la historia protagonizada por Maite Perroni y William Levy. Sin embargo, para ella esa época continúa siendo muy especial porque fue la oportunidad que siempre deseó tener para ingresar en el mundo del espectáculo.

¿Cómo fue para Livia Brito trabajar en “El triunfo del amor”?

En el video comienza diciendo que recuerda que tenía que grabar una escena con Victoria Ruffo, y aunque no se acuerda bien de qué se trataba nunca se va a olvidar por lo que tuvo que pasar.

"En esa escena como al principio los actores tenemos que pagar piso, que esto de pagar piso es como que te hacen hacer cosas incómodas, no te dan camerino… En esa escena la floor manager me hizo salir al foro y en el foro me estaban maquillando el cuerpo porque era en bikini”, comienza contando.

“Entonces me dijo la maquillista: 'Oye, ¿por qué te estás haciendo esto aquí? ¿Por qué no vas al área de maquillaje? Y yo volteé a ver así y todos los técnicos viéndome y me puse roja, roja y le dije: 'Es que yo no sé si me tengo que maquillar aquí o no'. La verdad no tenía ni idea de qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir".

Pero eso tan solo fue una probadita, lo peor le tocó por no tener dinero. Sí, por no tener dinero. Había una persona de la producción que vendía cosas, y como Livia Brito no tenía para pagarle nunca le podía comprar. Fue por esa razón que se ensañó y le hizo la vida imposible.

Lo que más recuerda es que la citaban en el set desde muy temprano y siempre le daban prioridad a sus compañeros para grabar antes. “Me acuerdo una sola escena, llegué a las 7 de la mañana y la hice a las 10 de la noche, todo el día me dejó esperando", comentó.

Aunque en ese momento Livia Brito no entendía qué era lo que pasaba o por qué le hacían todo eso, con el tiempo se dio cuenta que era la forma en la que le hacían pagar ser la nueva.

¿Sabías todo lo que le pasó a Livia Brito en su debut como actriz?