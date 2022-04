La canción que el novio de Ángela Aguilar compuso sobre su relación

A sólo días de que comenzara a circular el rumor de un romance entre la cantante Ángela Aguilar, de 18 años, y el compositor de 33, aparecieron algunos indicios que hacen sospechar que Gussy Lau ya había “hablado” de la relación con la joven en una de sus canciones.

El revuelo comenzó hace poco más de una semana, con una captura de pantalla que se filtró del Instagram del compositor Gussy Lau. Aparentemente, uno de sus “mejores amigos” de la red social, fue el encargado de esparcir la imagen en la que se lo ve muy romántico junto a Ángela Aguilar, la cantante 15 años menor.

Para ese entonces todo el mundo desconocía su relación, por lo que fue la noticia fue sumamente inesperada para todos. Sin embargo, el cantante José Manuel Figueroa reveló que ya estaba enterado, y no sólo él, sino todos los compositores: “Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas esa es la realidad, a mí me encantaba, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”.

Entre otras cosas, el cantante reveló al programa Despierta América, que incluso meses antes de que se diera a conocer su noviazgo, Gussy Lau ya había compuesto una canción especial para la talentosa hija de Pepe Aguilar.

Se trata del tema “Míranos ahora”, compuesto por el joven de 33 años e interpretado por la banda Calibre 50, que fue presentado recientemente, el 10 de marzo de 2022.

Muchos consideran que la canción está dedicada a su relación con la jovencita Aguilar, puesto que se refiere a un noviazgo del que la gente no pronostica algo duradero. En su letra, se puede oír: “Donde se metieron, que no los veo por ningún lugar. Los que nos dijeron, tres o cuatro meses, cuando mucho van a durar “.

Luego de los primeros rumores, fue el propio Gussy Lau quien rompió el silencio para defender su romance e intentar acallar los comentarios que surgieron en contra de la pareja, sobre todo debido a la diferencia de edad entre ambos. Además, aseguró también que el propio Pepe Aguilar estaba al tanto de la situación, así como la familia de él: ”Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, también lo sabe Aneliz, (la madre de Ángela) ya conoce a mis papás, se conocen todos, era privado hasta este pinche screen shot que un amigo tomó”, explicó, dejando claro que si bien se trataba de algo íntimo y privado, nunca fue un romance secreto.